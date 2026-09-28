Migrazioni, lavoro e diritti: da Faenza parte il ciclo di incontri della Cgil “Oltre il mare di parole”

Ivan Missiroli, della segreteria provinciale Cgil con delega ai Migranti

Dati, diritti e realtà delle migrazioni nel territorio saranno al centro dell’incontro pubblico “Oltre il mare di parole”, in programma domani, martedì 29 settembre, alle 20.30 a Faenza, nella Sala delle Vittorie del Rione Verde, in via Cavour 37. L’appuntamento, organizzato dalla Cgil, apre un ciclo di tre incontri che proseguirà nelle settimane successive a Lugo e Ravenna.

Alla serata faentina interverranno gli avvocati Luca De Tollis e Nicola Laghi, del Foro di Ravenna ed esperti di diritto dell’immigrazione, Ilaria Giama, attivista di Faenza Multietnica, e Ivan Missiroli, della segreteria provinciale Cgil con delega ai Migranti. A moderare sarà Edoardo Miserocchi, attivista di Faenza Multietnica.

Il confronto partirà anche dai dati del Dossier Statistico Immigrazione 2025 del Centro Studi e Ricerche IDOS. Secondo i numeri riportati, nel 2024 in provincia di Ravenna risiedevano 47.448 cittadini stranieri, pari al 12,2% della popolazione, una percentuale leggermente inferiore alla media regionale del 12,8%. In Emilia-Romagna gli stranieri erano complessivamente 569.946, l’1,6% in più rispetto all’anno precedente.

La comunità più numerosa nel Ravennate è quella romena, che rappresenta il 25,1% dei cittadini stranieri residenti in provincia. Il dossier evidenzia inoltre una presenza significativa dei lavoratori stranieri nei servizi, nell’agricoltura e nell’edilizia. Accanto alla crescita dell’occupazione vengono però segnalate alcune criticità, dalla maggiore disoccupazione alla concentrazione nelle mansioni meno qualificate, fino al fenomeno della sovraistruzione, con lavoratori impiegati in attività inferiori al proprio livello di formazione.

Dopo Faenza, “Oltre il mare di parole” farà tappa a Lugo martedì 6 ottobre alle 20.30, nel Salone Estense di piazza Martiri 1. Interverranno Fabio Federici, esperto di tematiche migratorie, Andrea Maestri, avvocato e attivista per i diritti umani, e Ivan Missiroli. Modererà Sirin Ghribi, attivista per i diritti dei migranti e funzionaria della Fillea Cgil.