Motocross Under 17, la ravennate Aurora Valzania centra il terzo successo di fila
28 settembre 2026 | 11:25
Prosegue senza battute d’arresto il cammino della ravennate Aurora Valzania nel Campionato italiano di motocross femminile MX85 Under 17. Sul circuito di Mantova la giovane pilota ha conquistato anche la terza prova tricolore, imponendosi in entrambe le manche.
Valzania ha preceduto in classifica la marchigiana Greta Polita, centrando così il terzo successo consecutivo dopo le vittorie ottenute nelle prime due prove del campionato. Un percorso che la conferma tra le protagoniste della stagione, grazie a una continuità di risultati finora senza interruzioni.