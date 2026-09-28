Presidenti di seggio elettorale, aperto l’aggiornamento dell’albo comunale: domande entro il 31 ottobre

Il Comune di Faenza ha aperto i termini per la presentazione delle domande di inserimento nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente del seggio elettorale , in conformità con quanto stabilito dalla normativa. L’iniziativa invita i cittadini residenti e in possesso dei requisiti di legge a presentare la propria candidatura entro la scadenza fissata per il prossimo 31 ottobre.

Per poter accedere all’albo è necessario essere cittadini italiani, elettori del Comune di Faenza, non aver superato il settantacinquesimo anno di età ed essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La legge individua, inoltre, precise incompatibilità con l’incarico: non possono presentare domanda i dipendenti dei ministeri dell’Interno, dei Trasporti e delle Poste e Telecomunicazioni, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i segretari comunali, i dipendenti comunali addetti agli uffici elettorali e il personale delle aziende di trasporto pubblico regionale o locale. Chi risulta già iscritto nell’albo non deve rinnovare la richiesta, poiché l’iscrizione rimane valida.

I moduli per la richiesta possono essere scaricati dal sito internet istituzionale dell’ente o all’ufficio elettorale di piazza Rampi, aperto al pubblico nelle mattinate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00, e nella giornata di giovedì sia al mattino, con il medesimo orario, sia nel pomeriggio dalle 14.45 alle 16.15. Per ulteriori informazioni è attivo il numero di telefono 0546 691610.