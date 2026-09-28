Relandart., dalla memoria alla Land Art: così Italia e Croazia riscoprono i loro territori. Solco Ravenna e Atlantide tra i partner

Trasformare la memoria dei luoghi in nuove forme d’arte e, attraverso l’arte, tornare a raccontare i territori. È l’idea al centro di Relandart, il progetto Interreg Italia-Croazia che mette in relazione Land Art, memoria delle comunità, partecipazione e turismo sostenibile.

Il progetto, che vede tra i partner anche il Consorzio Solco Ravenna, è entrato ora nella sua fase più concreta. Dopo i primi mesi dedicati alla mappatura dei territori, al coinvolgimento delle comunità e alla progettazione delle attività, si passa infatti alla realizzazione delle installazioni e alla costruzione di una serie di iniziative aperte al pubblico.

Un passaggio condiviso anche durante il secondo meeting transfrontaliero del progetto, che si è svolto il 22 e 23 settembre a Ploče, in Croazia. Alla due giorni hanno partecipato la cooperativa Atlantide, capofila di Relandart, il Consorzio Solco Ravenna e la Città di Ploče, insieme agli altri soggetti coinvolti nel progetto. Il primo incontro tra i partner si era svolto invece a Cervia lo scorso marzo.

L’obiettivo è costruire un percorso comune tra territori italiani e croati partendo dai loro paesaggi e dalle storie che custodiscono. Le opere di Land Art nasceranno infatti dal rapporto con i luoghi e dalla volontà di trasformare aree segnate anche da eventi naturali in nuovi spazi di racconto, incontro e relazione.

In questo percorso la Land Art non viene quindi considerata soltanto come una forma artistica, ma anche come uno strumento per riportare l’attenzione sui paesaggi, raccogliere e condividere le memorie delle comunità e proporre nuovi modi per conoscere un territorio.

Il meeting di Ploče è servito a fare il punto sulle attività già avviate, ma anche a coordinare i prossimi appuntamenti e a mettere in comune esperienze e modalità di lavoro tra i partner italiani e croati. La prossima fase prevede infatti la costruzione delle installazioni e l’organizzazione di laboratori, incontri e momenti di presentazione aperti al pubblico.

L’intento è arrivare a una narrazione condivisa dei diversi territori e accompagnare le comunità e i visitatori alla scoperta di una nuova rotta culturale transfrontaliera, costruita attraverso arte e memoria.

RELANDART proseguirà fino a giugno 2027 e porterà alla definizione di una rotta europea di Land Art e alla realizzazione di un Playbook metodologico, destinato a raccogliere strumenti, esperienze e pratiche che potranno essere utilizzati anche in altri territori europei.