Ryanair rafforza i voli in Emilia-Romagna: oltre 120mila passeggeri l’anno a Forlì-Ravenna

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Ryanair rafforza la propria presenza negli aeroporti regionali dell’Emilia-Romagna e per l’inverno 2026 aumenta l’offerta anche sullo scalo di Forlì-Ravenna. La compagnia prevede complessivamente oltre 160mila posti tra Forlì-Ravenna, Parma e Rimini, una capacità quattro volte superiore a quella dell’inverno 2025.

I programmi sono stati illustrati lunedì 28 settembre in occasione della presentazione del Masterplan dell’Aeroporto di Forlì-Ravenna. Secondo Ryanair, l’incremento delle operazioni è legato anche alla decisione della Regione Emilia-Romagna di abolire l’addizionale municipale sui diritti d’imbarco negli aeroporti regionali.

Per Forlì-Ravenna la compagnia annuncia oltre 55mila posti durante la stagione invernale, con un incremento del 35% rispetto allo stesso periodo del 2025. Due le rotte che saranno operative, tra le quali il nuovo collegamento invernale con Cagliari. Su base annua, Ryanair prevede di superare i 120mila passeggeri sullo scalo.

L’espansione interessa anche Parma, dove saranno messi a disposizione oltre 60mila posti invernali dopo l’assenza di operazioni Ryanair nell’inverno precedente. Tre le nuove rotte previste: Palermo, Reggio Calabria e Londra Stansted. La compagnia stima per Parma oltre 200mila passeggeri all’anno.

A Rimini saranno invece disponibili più di 40mila posti durante l’inverno, anche in questo caso dopo l’assenza di collegamenti nella stagione invernale 2025. Le nuove destinazioni saranno Catania e Tirana, mentre la previsione complessiva della compagnia supera i 380mila passeggeri annui.

Considerando l’estate e l’inverno 2026, Ryanair stima quindi oltre 700mila passeggeri complessivi attraverso i tre aeroporti regionali di Forlì-Ravenna, Parma e Rimini. Secondo i dati diffusi dalla compagnia, le attività contribuirebbero inoltre a sostenere più di 500 posti di lavoro sul territorio.

“L’abolizione dell’Addizionale Comunale sta già producendo risultati concreti negli aeroporti regionali dell’Emilia-Romagna – afferma Rossella Amato, Head of Communications Italy di Ryanair –. Quest’inverno Ryanair quadruplicherà la propria capacità tra Forlì-Ravenna, Parma e Rimini, passando da 40mila a oltre 160mila posti”.