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Sanità, sciopero generale il 2 ottobre: possibili disagi nei servizi dell’Ausl Romagna
Possibili disagi nei servizi sanitari dell’Ausl Romagna nella giornata di venerdì 2 ottobre 2026, quando è stato proclamato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata.
A informare la cittadinanza è la stessa azienda sanitaria, precisando che l’astensione dal lavoro è stata indetta dall’Associazione Sindacale CSLE e riguarda tutto il personale.
Durante la giornata di sciopero saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili e non rinviabili, nel rispetto della normativa vigente.
Per le altre attività e prestazioni, invece, potrebbero verificarsi modifiche o disagi legati all’adesione del personale allo sciopero. L’Ausl Romagna invita quindi la cittadinanza a tenere conto della giornata di mobilitazione prevista per il 2 ottobre.