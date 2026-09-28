Sanità, sciopero generale il 2 ottobre: possibili disagi nei servizi dell’Ausl Romagna

Possibili disagi nei servizi sanitari dell’Ausl Romagna nella giornata di venerdì 2 ottobre 2026, quando è stato proclamato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata.

A informare la cittadinanza è la stessa azienda sanitaria, precisando che l’astensione dal lavoro è stata indetta dall’Associazione Sindacale CSLE e riguarda tutto il personale.