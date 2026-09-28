Scuola e lavoro, 57 dirigenti e docenti alla S.I.S.A.M. di Ravenna per scoprire le opportunità del territorio

Scuola, formazione e patrimonio culturale si sono incontrati sabato alla S.I.S.A.M. di Ravenna, dove 57 dirigenti scolastici e docenti di scuole secondarie di secondo grado, arrivati da diverse regioni italiane, hanno partecipato a una giornata dedicata alle opportunità formative offerte dal territorio.

La sede della S.I.S.A.M. – Scuola Internazionale di Studi d’Arte del Mosaico e dell’Affresco, in via Maggiore 235, ha ospitato l’educational promosso da Assoform Romagna – sede di Rimini e Il Sestante Ravenna, enti di formazione di Confindustria Romagna, con l’obiettivo di far conoscere le possibilità di collaborazione con scuole e istituti per la realizzazione di percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL).

Il gruppo, proveniente da Rimini, era accompagnato dal dott. Roberto Oldani, Daniela Russo, Cristina Alberani e Ilaria Benedetti.

La giornata ha alternato la conoscenza della città alla sperimentazione diretta delle attività proposte dalla S.I.S.A.M. I partecipanti sono stati infatti divisi in due gruppi: mentre una parte ha visitato il centro storico e i monumenti di Ravenna, l’altra ha conosciuto più da vicino la Scuola e le attività didattiche che promuove dal 2001, in ambito nazionale e internazionale.

Dopo la presentazione, dirigenti e docenti hanno potuto cimentarsi direttamente nella realizzazione di un piccolo mosaico, seguendo le antiche tecniche artistiche dei maestri mosaicisti romani e bizantini. Un’esperienza pensata per riprodurre le fasi teoriche e pratiche che vengono affrontate dagli studenti durante i laboratori scolastici, a partire dalla riproduzione di un mosaico ravennate.

Durante l’incontro, il professor Valentino Montanari ha sottolineato la significativa adesione delle scuole statali e paritarie alle iniziative della S.I.S.A.M., ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione come ente accreditato per la formazione e per le attività didattiche in ambito artistico.

Le proposte della Scuola sono rivolte a fornire agli studenti conoscenze e abilità di base nelle diverse discipline artistiche, attraverso un percorso che affianca alla parte teorica quella pratica. Nei laboratori è possibile realizzare piccoli manufatti e sperimentare tecniche legate al mosaico, all’affresco, alla xilografia, alla fusione di medaglie, alla vetrata artistica e alla stampa su stoffa.

Le attività possono essere realizzate sia nei laboratori della S.I.S.A.M. sia direttamente negli istituti scolastici. Nel corso della giornata è stato presentato anche il nuovo sito web della Scuola.

La parte laboratoriale è stata condotta dai docenti della S.I.S.A.M. Valentino Montanari, Deborah Gaetta, Edhit Baldi e Samuela Cottignoli. Dopo la prima esperienza, i gruppi si sono scambiati, permettendo a tutti i partecipanti di prendere parte sia alla visita culturale sia al laboratorio.