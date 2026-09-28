Solarolo, Teresa Baldisserri festeggia un secolo di vita

Cento anni di vita, trascorsi tra il lavoro nei campi e la cura della famiglia, sono stati festeggiati domenica 27 settembre da Teresa Baldisserri, circondata dall’affetto di figli, nipoti, pronipoti e della comunità locale.

Nata il 28 settembre 1926, Teresa ha celebrato in anticipo di un giorno il suo centesimo compleanno nella propria abitazione, dove per l’occasione si sono riunite le diverse generazioni della famiglia.

Per tutta la vita ha lavorato come contadina, mantenendo un forte legame con la terra e con quel mondo rurale del quale oggi rappresenta una preziosa testimonianza. Un’esistenza scandita dal lavoro e dalla famiglia, per la quale è diventata nel tempo un punto di riferimento per più generazioni.

A festeggiare con lei c’erano i tre figli Giovanna, Franca e Raffaele, insieme ai numerosi nipoti e pronipoti, riuniti per il traguardo delle cento candeline.