Velando 2, il mare diventa spazio di autonomia e inclusione: conclusa a Ravenna la seconda edizione

Il vento, il mare aperto, le giornate trascorse a bordo e soprattutto la costruzione di un gruppo nel quale ciascuno ha potuto mettersi alla prova. Si è conclusa con un bilancio positivo a Ravenna la seconda edizione di Velando 2, progetto nazionale promosso dal Ministero per le Disabilità e realizzato da Marinando Ravenna insieme ad Anffas Emilia-Romagna, con il coinvolgimento delle associazioni di Bologna, Parma, Mirandola e Lugo e di diverse realtà del mondo della vela e della nautica.

Una seconda edizione che ha alzato l’asticella rispetto alla precedente, introducendo una formula ancora più immersiva. Non più soltanto alcune ore di navigazione, ma la possibilità di vivere il mare a 360 gradi, dormendo e mangiando sulle imbarcazioni, condividendo la quotidianità e affrontando insieme le responsabilità e le difficoltà della vita a bordo.

Il nome Velando nasce proprio dall’esperienza maturata da Marinando, realtà che da anni utilizza il mare e la vela come strumenti di relazione, autonomia e crescita. Un percorso costruito attraverso un metodo registrato e depositato, che viene messo alla prova e sviluppato nelle diverse edizioni del progetto.

La sfida di quest’anno è stata quella di riunire persone, competenze ed esperienze differenti e costruire un percorso nel quale la disabilità non rappresentasse un limite, ma una delle condizioni all’interno delle quali ciascuno potesse esprimere le proprie capacità, assumersi responsabilità e trovare il proprio ruolo all’interno del gruppo.

«Il risultato più importante è quello della squadra», ha sottolineato Sante Ghirardi, presidente di Marinando Ravenna, indicando proprio nel lavoro comune tra equipaggi, volontari, educatori e ragazzi uno degli elementi centrali dell’esperienza.

Un concetto ripreso anche da Barbara Bentivogli, presidente di Anffas Emilia-Romagna: «Anche questa esperienza importantissima per le nostre persone con disabilità conferma l’importanza ancora una volta del “care”, il costruire sostegni appropriati affinché possano esercitare i propri diritti, fare scelte e realizzare insieme il proprio progetto di vita».

Il programma ha dovuto fare i conti anche con le condizioni meteorologiche ed è stato modificato in alcuni momenti per adattarlo sia al meteo sia alle esigenze dei partecipanti. Questo non ha però impedito di vivere pienamente l’esperienza, con giornate trascorse in mare aperto, tramonti osservati dalle imbarcazioni e uscite che hanno raggiunto anche le otto ore di navigazione.

Le tre barche coinvolte hanno raggiunto diverse destinazioni, tra cui la Baiona, Cesenatico e l’Isola degli Spinaroni, alternando la navigazione alla scoperta del territorio e ad attività differenti.

Un ruolo importante lo ha avuto anche la sede di Marinando Ravenna, utilizzata non soltanto per i briefing legati alle attività in mare, ma anche come luogo di incontro e socialità. Qui hanno trovato spazio musica, karaoke, balli e momenti di divertimento, parte integrante di un progetto che ha puntato a costruire relazioni oltre che competenze.

Molte sono state infatti le occasioni dedicate all’apprendimento e all’autonomia. I partecipanti si sono cimentati con la scuola di vela, la guida del gommone, le comunicazioni in mare e le diverse responsabilità necessarie durante la navigazione. A Cesenatico il gruppo ha inoltre visitato il museo accompagnato da una guida, affiancando alla dimensione marina anche quella culturale e di conoscenza del territorio.

Uno dei principi seguiti nell’organizzazione è stato quello di mantenere il programma il più possibile trasversale, proponendo attività differenti in grado di coinvolgere i partecipanti attraverso capacità, interessi e modalità diverse. Accanto all’apprendimento hanno così trovato spazio la socialità, il divertimento e la vita quotidiana condivisa.

Le giornate cominciavano presto, con la sveglia all’alba, e proseguivano tra navigazione, attività a bordo e momenti di gruppo. Un ritmo intenso che ha permesso ai ragazzi di acquisire progressivamente maggiore familiarità con il mare e con la permanenza sulle imbarcazioni.

Anche dal punto di vista fisico il riscontro è stato positivo: i partecipanti hanno mostrato una buona capacità di affrontare le lunghe ore di navigazione e la permanenza in mare, senza particolari problemi o malori.

Ma è soprattutto dalle parole dei protagonisti che emerge il significato dell’esperienza. Sara ha voluto ringraziare Sante Ghirardi e tutto lo staff per avere costruito un contesto nel quale, come ha raccontato, «non esiste disabilità, ma dove tutti sono uguali». Per lei il gruppo creatosi durante Velando 2 è diventato una vera e propria famiglia.

Per Loris, invece, il mare ha rappresentato anche una sfida personale. Il confronto con la navigazione è diventato un modo per misurarsi con le proprie paure e provare a superarle grazie alle giornate trascorse a bordo.

Elia ha messo al centro soprattutto il legame nato tra i partecipanti, raccontando la sensazione di essere entrato a far parte di una famiglia e di avere sperimentato un affetto capace di unire persone che, prima di Velando 2, non si conoscevano.

Emozioni condivise anche dai volontari. Una delle mamme che ha partecipato alle attività ha sottolineato in particolare la felicità raggiunta dai ragazzi durante le giornate trascorse insieme, indicando proprio in questo cambiamento uno dei risultati più significativi del percorso.

La seconda edizione di Velando ha così confermato l’idea alla base del progetto, un principio condiviso anche dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli: il mare può trasformarsi in un luogo nel quale sperimentare concretamente autonomia, responsabilità, relazione e fiducia.

A bordo, infatti, non si impara soltanto a navigare. Si impara a collaborare, ad affrontare un imprevisto o una difficoltà, a fidarsi degli altri e delle proprie capacità, a rispettare i ruoli e a condividere spazi e responsabilità. È questo il patrimonio che Marinando Ravenna, Anffas Emilia-Romagna e gli altri protagonisti portano con sé dalla seconda edizione: giornate fatte di navigazione e fatica, ma anche di sorrisi, paure affrontate e nuove consapevolezze.

La giornata di venerdì si è infine conclusa al Bagno Insieme a Te di Punta Marina, realtà che sul territorio ravennate porta avanti un’esperienza legata all’accessibilità e all’inclusione. È stato l’ultimo momento per ritrovarsi e condividere le emozioni maturate durante il progetto.