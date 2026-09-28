Verso Caplèt & Friends. Con “Margarita alla Terza” di San Bartolo, “Teodorico va in campagna”: il Cappelletto Teo e altri sapori

Nati per onorare le feste, in Romagna è sempre festa con i cappelletti. Non a caso, Confesercenti Ravenna-Cesena li ha messi al centro di una rassegna gastronomica – Caplèt & Friends, la festa del cappelletto e dei sapori di Romagna – in programma dall’8 all’11 ottobre 2026 in Piazza Kennedy e in altri luoghi di Ravenna. L’evento, che vuole promuovere i prodotti, la cultura materiale legata alla cucina, l’attrattività del territorio, è alla seconda edizione e presenta diverse significative novità. In primo luogo, fa parte delle celebrazioni istituzionali per i 1500 anni dalla morte di Teodorico e dedica al grande re, che fece di Ravenna la sua capitale, anche un piatto ideato e creato per l’occasione.

In secondo luogo, la promozione di un prodotto iconico come il cappelletto, da Piazza Kennedy si estende in maniera diffusa sul territorio attraverso il circuito FRIENDS DE CAPLÈT, promosso sempre da Confesercenti, che raccoglie l’adesione di ben 26 ristoranti e locali romagnoli che si fanno ambasciatori del cappelletto e dei sapori del territorio.

“CAPPELLETTO TEO. UN PIATTO DA RE” è il piatto celebrativo ideato dallo chef ravennate Mattia Borroni in onore di Teodorico: unisce la tradizione del cappelletto romagnolo a suggestioni di gusto riconducibili al mondo tardo antico tra Ravenna e la Pannonia, terra di origine del Re dei Goti. È una rilettura contemporanea, non una ricostruzione del passato; accanto ai tradizionali cappelletti di Ravenna con il formaggio, pochi ingredienti dal sapore deciso: lenticchie, aglio, latte, burro, erbe aromatiche e aromi balsamici.

FRIENDS DE CAPLÈT: “MARGARITA ALLA TERZA” A SAN BARTOLO

“Margarita alla Terza” in Via Cella 242, a San Bartolo, è uno dei 26 locali aderenti al circuito FRIENDS DE CAPLÈT. Il locale propone anche il “CAPPELLETTO TEO. UN PIATTO DA RE”, da non perdere. Il Margarita è un ristorante-pinseria-pizzeria a gestione familiare, da quattro anni nelle mani entusiaste di due giovani ristoratori, Manuel Grassi e Jessica Annese. Coppia nella vita (hanno tre figli, da qui anche l’originale nome Margarita alla Terza), Manuel e Jessica nel locale si sono divisi i compiti: lui sceglie le carni e serve ai tavoli, lei dirige la cucina.

Il ristorante si affaccia sulla strada principale del paese ed è molto riconoscibile con tutte le sue luci, sia in esterno che in interno. Lo spazio è accogliente e sobrio, con l’ampio banco pizzeria. Spesso i due titolari qui organizzano serate evento. Aperto la sera (chiuso il martedì, ma sabato e domenica aperti anche a pranzo), i piatti sono generosi e ricchi di gusto. In tavola sono serviti i sapori autentici della tradizione romagnola, a partire dalle paste fresche fatte a mano dalla sfoglina – dai cappelletti alle tagliatelle ai passatelli, dalle pappardelle agli strozzapreti ai tortelloni – tutte proposte con vari tipi di sugo, a scelta.

La griglieria è l’altro pezzo forte di Margarita alla Terza, con carni di grande qualità (soprattutto di manzo) selezionate con cura e ben frollate: Black Angus dall’Irlanda, Ternera dalla Spagna, Sashi dalla Finlandia ed Ejendu dalla Bretagna. La cottura delle carni si può completare anche al tavolo, poiché servite su apposita pietra ollare. Nel menù non mancano poi coniglio, pollo, anatra, cinghiale, capriolo e maiale. Margarita alla Terza offre anche una vasta selezione di pizze, pinse e focacce. La pizza, disponibile tutte le sere, nasce da un impasto ad alta idratazione e lunga lievitazione.

ROAD TO CAPLÈT: VENERDÌ 2 OTTOBRE, “TEODORICO VA IN CAMPAGNA” CON “MARGARITA ALLA TERZA”

“Margarita alla Terza” a San Bartolo (Tel. 0544.1878355 / www.margaritaallaterza.eatbu.com) aderisce non solo al circuito FRIENDS DE CAPLÈT ma, per promuovere i cappelletti e le altre sue proposte gastronomiche, organizza una serata speciale per venerdì 2 ottobre, a partire dalle ore 19.30. “TEODORICO VA IN CAMPAGNA” è la proposta del locale per il 2 ottobre, con un MENÙ DEGUSTAZIONE che comprende: Tortino di zucca, provola e patate con fonduta di pecorino romano; Bis di primi con Cappelletto Teo e con i cappelletti gratinati. Coniglio al pomodoro e olive taggiasche come secondo. La ricetta del Cappelletto Teo della chef Jessica Annese si ispira a quella originale di Mattia Borroni, con un condimento deciso ed equilibrato che esalta in maniera assolutamente convincente il sapore degli ottimi cappelletti fatti a mano. Molto saporiti e visibilmente sontuosi anche i cappelletti gratinati con abbondante ragù di carne e besciamella. Tenerissimo poi il coniglio con pomodoro e taggiasche. Un menù degustazione senz’altro da provare.

Caplèt & Friends è una manifestazione di Eventi in Itinere, società del sistema Confesercenti Ravenna-Cesena, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, il contributo della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e di Confesercenti Emilia-Romagna. Con la collaborazione speciale della Fondazione RavennAntica. Main sponsor La BCC ravennate forlivese e imolese.