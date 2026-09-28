Weekend da incorniciare per Circolo Ravennate della Spada: cinque podi e 11 qualificazioni. Alberto Ancarani nuovo presidente

Tre atlete ravennati sul podio della spada femminile, un argento nella prova maschile e undici qualificazioni conquistate per la tappa zonale di Riccione. È il bilancio con cui il Circolo Ravennate della Spada torna da San Lazzaro di Savena, dopo un weekend che ha visto protagonisti 19 atleti giallorossi e che ha regalato alla società cinque podi, tra ori, argenti e bronzi.

Un weekend da ricordare per il Circolo Ravennate della Spada, protagonista nella 1ª Prova di qualificazione regionale assoluti e nella 1ª Prova regionale Juniores. In pedana sono scesi 19 atleti giallorossi, che hanno portato a casa cinque podi (due ori, due argenti e un bronzo) e, soprattutto, undici pass per la prova zonale di Riccione, in programma il 10 e 11 ottobre prossimi.

Il capolavoro del femminile. Nella prova di qualificazione di spada femminile la classifica finale parla solo ravennate: Greta Merola sale sul gradino più alto, Giada Russo conquista l’argento e Martina Bombardi completa il podio con il bronzo. Un tris che vale da solo il weekend e che racconta la solidità del gruppo.

Nella spada maschile brilla Niccolò Pederzoli, classe 2010, secondo alle spalle di Giovanni Vancini (Pentamodena) in un lotto di oltre cento tiratori, molti dei quali ben più esperti.

Nella Prova regionale Juniores di spada femminile Alea Mileo si prende il primo posto. E due volte campionessa italiana under 14 non si è fermata lì: il 18º posto nella gara assoluta le è valso anche la qualificazione a Riccione.

Verso Riccione. Sono sette le ragazze ravennati qualificate alla prova zonale: le tre del podio Greta Merola, Giada Russo e Martina Bombardi, insieme a Mariasole Romanini (8ª), Ginevra Carrozza (10ª), Elisa Manfredi (15ª) e Alea Mileo (18ª). Tra i maschi staccano il biglietto per Riccione Niccolò Pederzoli (2°), Tommaso Mazzotti (7°), Ruben Guidoboni (26°) e Manuele Merendi (42°). Una delegazione numerosa cui si aggiunge Beatrice Fava già qualificata di diritto, che rappresenterà al meglio i colori di Ravenna nella tappa del 10 e 11 ottobre.

Un plauso va anche a chi ha dato il proprio contributo alla giornata senza centrare, questa volta, la qualificazione. Nella Juniores femminile ottime prove per Irene Liverani (8ª), Anna Accardi (11ª) e Giorgia Ferrari(13ª). Nelle gare assolute hanno tirato con determinazione Serena Merola (40ª), Alan Simone (52°), Alberto Ancarani(54°), Marco Merola (89°) e Lorenzo Santoni (109).