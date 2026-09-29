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A Bagnacavallo viene presentata la 3^ edizione del Bilancio Sociale Unitario delle ASP dell’Emilia-Romagna
“Persone che curano persone”. È il titolo dell’evento di presentazione – in programma giovedì 1° ottobre, a partire dalle ore 9.30 presso la Sala Oriani dell’Ex Convento di San Francesco a Bagnacavallo – della terza edizione del Bilancio Sociale Unitario (BSU) delle ASP dell’Emilia-Romagna.
«Il Bilancio Sociale Unitario rappresenta una mappa fondamentale per leggere il valore generato dalle ASP sul territorio regionale», sottolinea Emanuela Giangrandi, responsabile del Coordinamento ASPER – CISPEL Emilia-Romagna e amministratrice unica dell’ASP dei Comuni della Bassa Romagna. «Il titolo scelto per questa terza edizione, ‘Persone che curano persone’, richiama l’essenza stessa della nostra missione pubblica: la qualità dei servizi socio-sanitari e assistenziali passa prima di tutto attraverso le competenze, la dedizione e la dignità dei professionisti e degli operatori che ogni giorno si prendono cura dei nostri cittadini più vulnerabili. Valorizzare il loro lavoro significa garantire la sostenibilità e l’eccellenza del sistema di welfare dell’Emilia-Romagna».
L’incontro si aprirà alle ore 9.30 con i saluti istituzionali del sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni e di un rappresentante di ANCI Emilia-Romagna. A seguire, alle ore 10.00, si terranno gli interventi introduttivi affidati a Marco Bertuzzi, presidente di CISPEL Emilia-Romagna, e ad Emanuela Giangrandi, coordinatrice ASPER-CISPEL Emilia-Romagna.
I dati e i contenuti del report saranno illustrati alle ore 10.20 da Elena Cagliari, direttrice dell’ASP Progetto Persona di Guastalla e Coordinatrice del gruppo di lavoro BSU. Successivamente, il programma darà spazio al tema conduttore dell’edizione con l’intervento di Alessandro Strada, direttore dell’ASP Cesena Valle Savio e dell’ASP del Forlivese, sul tema “Le prospettive del lavoro di cura” (ore 10.40), e con la relazione di Nadia Manni, direttrice dell’ASP Città delle Persone di Reggio Emilia, intitolata “Le ASP: aziende di persone” (ore 11.00).
Le conclusioni dei lavori della mattina saranno affidate alle ore 11.30 a Isabella Conti, assessora al Welfare, Terzo Settore, Politiche per l’infanzia e Scuola della Regione Emilia-Romagna.
A seguito del buffet conviviale, il pomeriggio ospiterà dalle ore 14.00 la prima edizione del Forum dei direttori e delle direttrici ASP dell’Emilia-Romagna, un momento operativo di confronto e scambio dedicato alle figure di vertice gestionale delle strutture regionali.
L’iniziativa è promossa da CISPEL Emilia-Romagna – Coordinamento ASPER, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.