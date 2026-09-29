A Bagnacavallo viene presentata la 3^ edizione del Bilancio Sociale Unitario delle ASP dell’Emilia-Romagna

«Il Bilancio Sociale Unitario rappresenta una mappa fondamentale per leggere il valore generato dalle ASP sul territorio regionale», sottolinea Emanuela Giangrandi, responsabile del Coordinamento ASPER – CISPEL Emilia-Romagna e amministratrice unica dell’ASP dei Comuni della Bassa Romagna. «Il titolo scelto per questa terza edizione, ‘Persone che curano persone’, richiama l’essenza stessa della nostra missione pubblica: la qualità dei servizi socio-sanitari e assistenziali passa prima di tutto attraverso le competenze, la dedizione e la dignità dei professionisti e degli operatori che ogni giorno si prendono cura dei nostri cittadini più vulnerabili. Valorizzare il loro lavoro significa garantire la sostenibilità e l’eccellenza del sistema di welfare dell’Emilia-Romagna».