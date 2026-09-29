Affitto da 600 euro, poi l’aggressione: 44enne denunciato per truffa e violenza privata
Prima avrebbe proposto in affitto una porzione del proprio appartamento, incassando 600 euro. Poi, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, avrebbe impedito alla persona che aveva pagato di usufruire dell’immobile, arrivando anche ad aggredirla fisicamente. Per questo un 44enne residente ad Alfonsine, disoccupato, è stato denunciato in stato di libertà.
La vicenda è emersa nell’ambito dei controlli straordinari del territorio effettuati nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna.
Secondo la ricostruzione dell’Arma, l’uomo avrebbe proposto in locazione una parte del proprio appartamento utilizzando artifizi e raggiri, riuscendo così a ottenere dalla vittima la somma di 600 euro.
Dopo aver ricevuto il denaro, però, avrebbe impedito alla persona di poter usufruire dell’immobile. La situazione sarebbe poi degenerata fino all’aggressione fisica della vittima. Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno quindi denunciato il 44enne in relazione ai fatti contestati.