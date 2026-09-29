Affitto da 600 euro, poi l’aggressione: 44enne denunciato per truffa e violenza privata

Prima avrebbe proposto in affitto una porzione del proprio appartamento, incassando 600 euro. Poi, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, avrebbe impedito alla persona che aveva pagato di usufruire dell’immobile, arrivando anche ad aggredirla fisicamente. Per questo un 44enne residente ad Alfonsine, disoccupato, è stato denunciato in stato di libertà.