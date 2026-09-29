San Michele Arcangelo, la Polizia di Stato ha celebrato il proprio Patrono a Bagnacavallo

È il giorno di San Michele, patrono di Bagnacavallo e della Polizia di Stato, e la comunità conclude l’edizione 2026 della festa. Dopo cinque giornate di appuntamenti nel centro storico, oggi, martedì 29 settembre, la giornata patronale ha avuto uno dei suoi momenti centrali nella Collegiata di San Michele, dove si è svolta la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo di Faenza Michele Morandi.

Alla Santa Messa hanno partecipato i rappresentanti istituzionali e delle Autorità locali. Oltre al Questore di Ravenna e al Sindaco di Bagnacavallo, hanno preso parte il Prefetto di Ravenna e i Comandanti provinciali delle Forze dell’ordine. Notevole è stata la partecipazione degli appartenenti alla Polizia di Stato della provincia di Ravenna e dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Ravenna e Lugo.

Per la Polizia di Stato, la ricorrenza di San Michele ha rappresentato l’occasione per rendere omaggio al proprio Patrono e per riunire il personale in servizio insieme alle autorità del territorio.

Al termine della celebrazione, sono state consegnate le medaglie di commiato a personale della Polizia di Stato andato in quiescenza per limiti di età.

La mattinata è proseguita con un incontro in municipio a Bagnacavallo, dove il Questore ha ringraziato il Sindaco Matteo Giacomoni per l’ospitalità e la collaborazione ricevute.

La giornata è stata anche un’occasione di manifestazione della vicinanza della Polizia di Stato alla cittadinanza: sono stati infatti presenti in Piazza Libertà uno stand della Divisione Polizia Anticrimine con presenza di personale della Polizia scientifica e della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che si sono resi disponibili a far conoscere ai curiosi le caratteristiche delle rispettive specialità. Sono stati presenti inoltre le moto della Polizia Stradale e le autovetture delle Volanti che hanno attirato l’attenzione sia degli adulti che dei più giovani.