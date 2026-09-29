Bar in calo nel Ravennate: in sei anni ne sono spariti 193. Confesercenti: “La desertificazione commerciale riguarda tutta la rete di prossimità”

Non sono soltanto i negozi a chiudere. Secondo un’analisi di Confesercenti sull’evoluzione delle imprese del servizio bar, tra il 2019 e il 2025 in provincia di Ravenna il numero degli esercizi è sceso da 1.159 a 966: 193 attività in meno, pari a una diminuzione del 16,7%. Un calo che, secondo l’associazione di categoria, è un altro segnale della progressiva contrazione della rete commerciale di prossimità.

La situazione risulta ancora più marcata nel comune di Ravenna. I bar sono passati dai 497 del 2019 ai 403 del 2025, con 94 esercizi in meno e una diminuzione del 18,9%.

Sono numeri che Confesercenti inserisce in un fenomeno più ampio, che riguarda anche il resto d’Italia. A livello nazionale, nello stesso periodo, le imprese del servizio bar sono scese da 169.839 a 145.766, con una perdita di 24.073 attività (-14,2%). Nei comuni capoluogo la contrazione arriva al 15,6%.

Per Confesercenti, la riduzione del numero dei bar non ha soltanto conseguenze sulla presenza dei servizi nei quartieri e nei piccoli centri, ma anche sull’economia dei territori. Per la provincia di Ravenna l’associazione stima una perdita di ricchezza pari a 57,9 milioni di euro legata alla contrazione del comparto tra il 2019 e il 2025.

La stima è calcolata considerando un fatturato annuo medio di 190 mila euro per ciascuna attività cessata e ipotizzando che circa il 50% di questo valore venga definitivamente perso dal territorio, mentre la parte restante venga redistribuita tra le attività rimaste, laddove la domanda possa essere assorbita. A livello nazionale, secondo la stessa metodologia, la ricchezza persa supererebbe i 7,2 miliardi di euro.

“Il dato sui bar ci dice con chiarezza che la desertificazione commerciale non riguarda soltanto le vetrine dei negozi, ma l’intera rete delle attività di prossimità – dichiara Monica Ciarapica, presidente Confesercenti d’area Ravenna-Cesena –. Un bar che chiude non rappresenta soltanto la perdita di un’impresa e di posti di lavoro: significa anche perdere un luogo di incontro, un presidio quotidiano e un servizio che contribuisce alla vitalità di un quartiere, di un paese o di una frazione. I numeri della provincia di Ravenna, con quasi 200 bar in meno in sei anni, ci impongono di affrontare il problema in modo strutturale, sostenendo chi decide di investire e fare impresa nei territori”.

Nella lettura di Confesercenti, alla contrazione del comparto contribuisce una combinazione di fattori strutturali e congiunturali. Tra questi vengono indicati l’aumento dei costi di gestione, particolarmente pesante per attività caratterizzate da scontrini medi contenuti e alta intensità di manodopera, gli effetti della pandemia e il cambiamento delle abitudini di consumo.

L’associazione cita inoltre il ridotto potere d’acquisto delle famiglie, una maggiore selettività della domanda, la concorrenza di formule alternative, le difficoltà nel ricambio generazionale e la carenza di personale.

È proprio a partire da questo scenario che Confesercenti richiama la propria proposta di legge di iniziativa popolare contro la desertificazione commerciale. “Per questo è importante che la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti venga letta nella sua dimensione più ampia – aggiunge Ciarapica –. Difendere il commercio di prossimità significa difendere anche la rete dei pubblici esercizi, dai bar ai ristoranti, che contribuisce a mantenere vivi i nostri centri urbani e i piccoli comuni. Servono politiche capaci di sostenere le attività esistenti e favorire nuove aperture, contrastando i processi che stanno progressivamente impoverendo i territori”.

La proposta, nelle intenzioni dell’associazione, punta quindi a sostenere la presenza delle attività di prossimità e a contrastare la progressiva riduzione degli esercizi nei territori. Per Confesercenti anche i bar rientrano a pieno titolo in questa rete.