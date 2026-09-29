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Bassa Romagna: convocato il Consiglio dell’Unione dei Comuni per l’approvazione del Bilancio consolidato 2025

29 settembre 2026 | 08:46
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di Redazione

Redazione

Bassa Romagna: convocato il Consiglio dell&#8217;Unione dei Comuni per l’approvazione del Bilancio consolidato 2025

È convocato per mercoledì 30 settembre alle 20.30 nella sala del Consiglio della Rocca di Lugo il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2025, alcune variazioni al Bilancio di previsione 2026/2028, l’aggiornamento del programma triennale di forniture e servizi 2026/2028 e il regolamento relativo a patrocini e benefici economici.

L’elenco completo dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (www.labassaromagna.it). La seduta è aperta al pubblico; è inoltre possibile seguire il Consiglio in diretta dal canale YouTube dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dove sono presenti anche le registrazioni delle sedute precedenti.