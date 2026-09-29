Bassa Romagna: convocato il Consiglio dell’Unione dei Comuni per l’approvazione del Bilancio consolidato 2025
È convocato per mercoledì 30 settembre alle 20.30 nella sala del Consiglio della Rocca di Lugo il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2025, alcune variazioni al Bilancio di previsione 2026/2028, l’aggiornamento del programma triennale di forniture e servizi 2026/2028 e il regolamento relativo a patrocini e benefici economici.
L’elenco completo dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (www.labassaromagna.it). La seduta è aperta al pubblico; è inoltre possibile seguire il Consiglio in diretta dal canale YouTube dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dove sono presenti anche le registrazioni delle sedute precedenti.