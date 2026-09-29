Caro energia, Eni annuncia uno sconto del 30% su luce e gas

Dopo l’intervento sui prezzi di benzina e gasolio nelle stazioni Enilive, Eni annuncia una nuova misura destinata alle famiglie alle prese con il costo dell’energia . Dal 1° ottobre il gruppo prevede, attraverso Plenitude, uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale proposta a prezzo fisso della società, con prezzo bloccato per due anni.

La misura rientra nell’iniziativa “Eni per l’Italia”, attraverso la quale il gruppo ha annunciato una serie di interventi con l’obiettivo dichiarato di sostenere i cittadini di fronte agli elevati costi dell’energia.

Lo sconto riguarderà i clienti che sottoscriveranno la proposta entro il 24 ottobre. Secondo i dati forniti da Eni, l’effetto economico è stimato in circa 100 euro all’anno per la fornitura del gas e altrettanti per quella elettrica. Per chi sottoscriverà entrambe le forniture, il valore complessivo indicato dalla società è quindi di circa 200 euro all’anno.