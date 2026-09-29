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Chirurgia addominale e innovazione: a Faenza la seconda edizione degli Hernia Innovation Days
Giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, Faenza ospiterà la seconda edizione degli Hernia Innovation Days, evento scientifico organizzato dalla UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale degli Infermi di Faenza, dedicato all’innovazione nella chirurgia della parete addominale.
Dopo l’edizione 2025, il programma di quest’anno amplia il confronto: dalla singola tecnica chirurgica alla strategia complessiva di cura, toccando temi come l’appropriatezza delle indicazioni, la selezione del paziente, i percorsi di cura, la sostenibilità, la prevenzione delle complicanze e le nuove tecnologie.
«L’obiettivo – sottolinea il dott. Davide Cavaliere, direttore della Chirurgia Generale di Faenza e responsabile scientifico dell’evento – è spostare il confronto dalla singola procedura alla strategia complessiva di cura, integrando tecnica, appropriatezza, organizzazione e risultati per il paziente».
Il programma del 1° ottobre
La giornata si apre con due appuntamenti formativi ad accesso limitato: un corso pratico sulle tecniche di sutura nei difetti di parete, riservato a 12 partecipanti, e una masterclass sull’ernioplastica inguinale in regime ambulatoriale, con 20 posti disponibili.
Nel pomeriggio, presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, si terranno la cerimonia inaugurale e una tavola rotonda multidisciplinare sulla diastasi dei retti, aperta a un massimo di 100 partecipanti. L’incontro segnerà anche l’avvio della DR-COS & CARE Initiative, finalizzata allo sviluppo di criteri condivisi per la valutazione, il trattamento e la misurazione degli esiti.
Il programma del 2 ottobre
La sessione scientifica si sposterà a Villa Abbondanzi, articolandosi in tre momenti dedicati rispettivamente alle ernie ventrali della linea mediana, alla complessità nella chirurgia di parete e alla prevenzione delle complicanze e delle recidive.
La giornata del 2 ottobre è accreditata ECM per medici e infermieri, con 6 crediti formativi. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, con disponibilità complessiva limitata a 150 partecipanti.