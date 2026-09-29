Chirurgia addominale e innovazione: a Faenza la seconda edizione degli Hernia Innovation Days

Giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, Faenza ospiterà la seconda edizione degli Hernia Innovation Days, evento scientifico organizzato dalla UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale degli Infermi di Faenza, dedicato all’innovazione nella chirurgia della parete addominale.

Dopo l’edizione 2025, il programma di quest’anno amplia il confronto: dalla singola tecnica chirurgica alla strategia complessiva di cura, toccando temi come l’appropriatezza delle indicazioni, la selezione del paziente, i percorsi di cura, la sostenibilità, la prevenzione delle complicanze e le nuove tecnologie.

«L’obiettivo – sottolinea il dott. Davide Cavaliere, direttore della Chirurgia Generale di Faenza e responsabile scientifico dell’evento – è spostare il confronto dalla singola procedura alla strategia complessiva di cura, integrando tecnica, appropriatezza, organizzazione e risultati per il paziente».