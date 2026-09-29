Conselice da scoprire in bici e a piedi: due percorsi tra arte, natura e luoghi storici

Due pomeriggi in bicicletta e a piedi per guardare Conselice con occhi diversi, attraversando luoghi della cultura, paesaggi naturali, installazioni artistiche e testimonianze della storia del territorio. È il progetto «Paesaggi del presente – alla scoperta di un territorio», che propone due percorsi ciclo-pedonali gratuiti, in programma sabato 3 e sabato 24 ottobre, entrambi con partenza alle 14.

L’iniziativa nasce nell’ambito delle «Passeggiate patrimoniali – Natura e Cultura, Regione Emilia-Romagna 2026» ed è curata da Crac – Centro in Romagna per la Ricerca Arte Contemporanea Aps, in collaborazione con il Comune di Conselice, L’Officina Fotografica di Conselice e il centro sociale M. Salami di Lavezzola.

Il primo appuntamento, sabato 3 ottobre, partirà da Villa Verlicchi a Lavezzola, dove i partecipanti potranno visitare il centro culturale Dart. Da qui prenderà il via il percorso «Spazi per rigenerarsi e creare», diretto verso Frascata e l’idrovora Sabbadina, struttura di particolare interesse dal punto di vista storico e ingegneristico.

La visita al Dart sarà inoltre collegata alle iniziative artistiche in programma a Villa Verlicchi. Domenica 4 ottobre, alle 15.30, verranno inaugurate due mostre. Nell’ambito del Festival della libertà di stampa, l’Anpi propone «La pedalina, libere interpretazioni», con interventi di Renzo Savini, presidente dell’Anpi di Ravenna, e Ada Assirelli, segretaria dello Spi Ravenna. L’esposizione resterà visitabile fino all’11 ottobre, tutti i giorni dalle 16 alle 17.30.

Sempre a Villa Verlicchi, al piano terra e all’interno del museo Caba, sarà inaugurata l’esposizione curata da Lamberto Caravita «Le magnifiche edizioni», insieme all’installazione «20x20x3 open book edition». Il progetto riunisce opere di diversi artisti legate al mondo del libro e presenta il lavoro di editori specializzati in libri d’artista, tra cui Pulcinoelefante, Edizioni Scarabocchio, Edizioni dell’Angelo, Archivio Libri d’artista Milano, Innesto Irreale, le fanzine Farepoesia di Tuto Truglia e gli «original book» di Lancillotto Bellini.

Il secondo appuntamento sarà sabato 24 ottobre, con partenza dal municipio di Conselice. Il percorso, intitolato «Una città palcoscenico e uno storico mulino», attraverserà la torre civica di piazza Foresti, le scenografie guareschiane allestite in città, i laghetti di Conselice e le opere di Land Art, per arrivare infine al mulino di San Patrizio, risalente al XV secolo, che sarà eccezionalmente aperto al pubblico in occasione dell’iniziativa.

A caratterizzare entrambi gli appuntamenti saranno anche i laboratori artistici, pensati per coinvolgere bambini e adulti. I partecipanti potranno costruire mappe immaginarie e città inventate utilizzando tecniche miste e colori. Gli adulti potranno inoltre contribuire alla realizzazione di un diario fotografico collettivo dei due percorsi, inviando a Crac le immagini scattate durante le passeggiate.

La partecipazione ai due percorsi è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Per iscriversi è possibile contattare i numeri 340 0748203 e 338 1837841, anche tramite WhatsApp.