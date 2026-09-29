Controlli antidroga nel Ravennate: due segnalazioni e una denuncia per cocaina

Due persone segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti e un uomo denunciato dopo essere stato trovato in possesso di cocaina. È il bilancio dei controlli antidroga effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna durante i servizi straordinari del fine settimana.

Nel corso delle attività, i militari hanno segnalato alla Prefettura un 21enne residente a Bagnacavallo e una donna di 52 anni residente a Russi. Entrambi sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, rinvenute durante perquisizioni personali e veicolari.

I controlli hanno portato anche a una denuncia per detenzione di droga. I Carabinieri della Stazione di Mezzano hanno denunciato in stato di libertà un 34enne residente a Ravenna, già sottoposto agli arresti domiciliari. Durante una perquisizione personale e domiciliare, i militari avrebbero trovato nella sua disponibilità due involucri in cellophane contenenti complessivamente alcuni grammi di cocaina.