Coop Alleanza 3.0 contro lo spreco alimentare: da ottobre le “surprise bag” in 5 negozi della Romagna

La collaborazione di Coop Alleanza 3.0 con la nota APP antispreco rafforza l’impegno della cooperativa nell’economia circolare e nella tutela dell’ambiente, affiancandosi alle storiche iniziative di recupero delle eccedenze. Da ottobre prende il via nei negozi Coop Alleanza 3.0 Too Good To Go, l’app che consente di ridurre lo spreco alimentare salvando il cibo invenduto a fine giornata ad un prezzo vantaggioso.

Dopo una prima sperimentazione condotta in tre punti vendita – Cialdini a Modena, Granarolo e Centro Nova nel bolognese – il servizio sarà attivato in 70 negozi della Cooperativa, con 67 nuove attivazioni tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

Too Good To Go è l’app che aiuta a dare una seconda possibilità al cibo ancora buono, mettendo in contatto le persone con supermercati, negozi alimentari, ristoranti e altri esercizi commerciali che, a fine giornata, hanno prodotti invenduti ma ancora perfettamente consumabili.

Utilizzarla è semplice: dopo aver attivato la geolocalizzazione, si potrà consultare l’elenco dei negozi che hanno aderito a Too Good To Go e scegliere quello da cui poter prenotare la propria Surprise Bag, una selezione a sorpresa di prodotti alimentari rimasti invenduti, proposta a un prezzo vantaggioso, che consente di risparmiare fino a 2/3 rispetto al prezzo originale di vendita. Una volta effettuato l’acquisto, è sufficiente recarsi nel punto vendita nella fascia oraria indicata al momento dell’ordine, per ritirarla.

La sorpresa, quindi, è proprio ciò che si troverà nella bag: prodotti diversi di giorno in giorno, accomunati dalla possibilità di essere recuperati e consumati anziché sprecati.

Nei negozi Coop Alleanza 3.0 il progetto coinvolgerà soprattutto produzioni interne e prodotti freschi di giornata, come preparazioni della gastronomia, pasticceria fresca, pizze farcite e insalate.

Provincia di Ravenna, 2 negozi

Coop Cervia Mazzotti

Coop Cervia viale Roma

Provincia di Forlì-Cesena, 2 negozi

Ipercoop Lungo Savio

Coop Forlì Repubblica

Provincia di Rimini, 1 negozio