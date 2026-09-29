Cotignola e Delle rafforzano l’amicizia: nuova collaborazione su clima e giovani
Cotignola e Delle rafforzano il loro rapporto di amicizia con una nuova collaborazione dedicata al clima e ai giovani. A un anno dall’ultima visita, l’Amministrazione comunale cotignolese è tornata nella città francese, con cui è legata da un patto di amicizia dal 2012, per avviare nuove iniziative comuni.
Il 25 settembre la vicesindaca di Cotignola Laura Monti e la sindaca di Delle Sandrine Janiaud Larcher hanno sottoscritto una «Carta di cooperazione e di amicizia». L’accordo inserisce la collaborazione tra i due Comuni nell’ambito del «Plan climat-air-énergie territorial» (Pcaet) e prevede relazioni, scambi e iniziative con particolare attenzione alle strategie per affrontare il caldo estremo, all’adattamento degli spazi urbani e alle azioni per prevedere e affrontare al meglio le conseguenze dei cambiamenti climatici.
La collaborazione potrebbe in futuro estendersi anche al tema della biodiversità, attraverso un confronto sull’atlante comunale della biodiversità e sulla condivisione degli approcci e dei metodi adottati dalle due amministrazioni.
Un altro capitolo della cooperazione riguarda i giovani. Cotignola e Delle intendono favorire nuove occasioni di incontro tra le rispettive comunità giovanili, attraverso viaggi, esperienze dedicate alla conoscenza delle istituzioni e dei territori, momenti di confronto sui temi dell’istruzione e della mobilità e la possibilità di sviluppare progetti nell’ambito del programma Erasmus+.
Durante la visita, la delegazione di Cotignola ha inoltre avuto modo di conoscere il territorio attorno a Delle, caratterizzato da percorsi dedicati alle passeggiate e all’escursionismo in bicicletta. Un itinerario ciclabile collega la Francia alla vicina Svizzera e lungo il percorso sono presenti colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche, punti per la riparazione dei mezzi e strutture per il pernottamento.
Domenica 27 settembre la delegazione cotignolese ha assistito anche alla gara delle vetture a pedali (Vap), disputata nel centro storico di Delle, sostenendo alcune scuole faentine che hanno partecipato alla competizione.
Delle conta circa 5.800 abitanti e si trova nella regione Borgogna-Franca Contea, nel dipartimento di Belfort, a ridosso del confine con la Svizzera. La cittadina, caratterizzata da un centro storico curato e da aree naturali, ha una tradizione legata all’agricoltura e all’industria e rappresenta un punto di partenza per raggiungere città come Colmar, Belfort e Besançon.
Il legame con l’Italia è particolarmente significativo anche per la presenza di una comunità di origine italiana, arrivata soprattutto con le migrazioni successive alle due guerre mondiali. La lingua italiana viene tuttora insegnata nella scuola media della città.