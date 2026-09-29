Cotignola e Delle rafforzano l’amicizia: nuova collaborazione su clima e giovani

Cotignola e Delle rafforzano il loro rapporto di amicizia con una nuova collaborazione dedicata al clima e ai giovani. A un anno dall’ultima visita, l’Amministrazione comunale cotignolese è tornata nella città francese, con cui è legata da un patto di amicizia dal 2012, per avviare nuove iniziative comuni.

Il 25 settembre la vicesindaca di Cotignola Laura Monti e la sindaca di Delle Sandrine Janiaud Larcher hanno sottoscritto una «Carta di cooperazione e di amicizia». L’accordo inserisce la collaborazione tra i due Comuni nell’ambito del «Plan climat-air-énergie territorial» (Pcaet) e prevede relazioni, scambi e iniziative con particolare attenzione alle strategie per affrontare il caldo estremo, all’adattamento degli spazi urbani e alle azioni per prevedere e affrontare al meglio le conseguenze dei cambiamenti climatici.

La collaborazione potrebbe in futuro estendersi anche al tema della biodiversità, attraverso un confronto sull’atlante comunale della biodiversità e sulla condivisione degli approcci e dei metodi adottati dalle due amministrazioni.

Un altro capitolo della cooperazione riguarda i giovani. Cotignola e Delle intendono favorire nuove occasioni di incontro tra le rispettive comunità giovanili, attraverso viaggi, esperienze dedicate alla conoscenza delle istituzioni e dei territori, momenti di confronto sui temi dell’istruzione e della mobilità e la possibilità di sviluppare progetti nell’ambito del programma Erasmus+.

Durante la visita, la delegazione di Cotignola ha inoltre avuto modo di conoscere il territorio attorno a Delle, caratterizzato da percorsi dedicati alle passeggiate e all’escursionismo in bicicletta. Un itinerario ciclabile collega la Francia alla vicina Svizzera e lungo il percorso sono presenti colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche, punti per la riparazione dei mezzi e strutture per il pernottamento.

Domenica 27 settembre la delegazione cotignolese ha assistito anche alla gara delle vetture a pedali (Vap), disputata nel centro storico di Delle, sostenendo alcune scuole faentine che hanno partecipato alla competizione.

Delle conta circa 5.800 abitanti e si trova nella regione Borgogna-Franca Contea, nel dipartimento di Belfort, a ridosso del confine con la Svizzera. La cittadina, caratterizzata da un centro storico curato e da aree naturali, ha una tradizione legata all’agricoltura e all’industria e rappresenta un punto di partenza per raggiungere città come Colmar, Belfort e Besançon.