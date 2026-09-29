Cotignola tra i cinque Comuni premiati con il Premio Gianfranco Martini 2026

Dai gemellaggi con la Germania e la Francia allo scambio scolastico con gli studenti di Hüttlingen, passando per la partecipazione al campionato europeo delle vetture a pedali. È attraverso queste esperienze di incontro e collaborazione che Cotignola ha costruito la candidatura al Premio «Gianfranco Martini» 2026, promosso da AICCRE – Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. Il Comune romagnolo è stato scelto tra i cinque vincitori dell’edizione di quest’anno.

Il progetto, elaborato dall’Ufficio Cultura del Comune di Cotignola, ha messo al centro i gemellaggi con Hüttlingen (Germania), Delle (Francia) e Torrebruna (Chieti) e le attività legate alla promozione della cittadinanza attiva, dell’amicizia, dell’ospitalità e della convivialità. Tra gli elementi della candidatura anche la partecipazione di Cotignola al campionato europeo delle vetture a pedali (Vap).

Il riconoscimento arriva proprio alla vigilia della partenza degli studenti della scuola media «L. Varoli» per Hüttlingen, nell’ambito dello scambio scolastico che accompagna il gemellaggio tra le due città.

La cerimonia di consegna del Premio «Gianfranco Martini» 2026 si è svolta venerdì 25 settembre nel Comune di Farnese, in provincia di Viterbo. A ritirare il riconoscimento per Cotignola è stato il sindaco Federico Settembrini.

La giornata ha riunito sindaci, amministratori, rappresentanti delle istituzioni e autorità intorno al tema dei gemellaggi, intesi come strumenti di pace, dialogo, cooperazione e fratellanza tra i popoli. Un tema che, sottolineano i promotori, assume particolare attualità nel contesto internazionale.

La cerimonia è stata presieduta dal vicepresidente di AICCRE con delega ai Gemellaggi Giuseppe Valerio e dall’onorevole Alessandro Mazzoli, Commissario della Federazione AICCRE del Lazio. Ad aprire l’incontro è stato il sindaco di Farnese Giuseppe Ciucci, alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni.

A Cotignola è stata conferita la medaglia «Intrecci», insieme agli altri quattro Comuni vincitori del Premio Martini 2026: Monte Porzio Catone, Oria, Ronchi dei Legionari e Sabaudia.