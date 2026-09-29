Diciotto manifestazioni d’interesse da tutta Italia per la fondazione del Ravenna Festival. Entro ottobre il CdA sceglie il sostituto di De Rosa

La Fondazione Ravenna Manifestazioni avrà presto un nuovo Sovrintendente. Come è noto, la Fondazione cui fa capo il Ravenna Festival, il cui CdA è presieduto dal sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, ha avviato in estate la ricerca del nuovo sovrintendente per sostituire Antonio De Rosa che va in pensione e lascia l’incarico dopo oltre vent’anni.

De Rosa è alla guida di Ravenna Manifestazioni ininterrottamente dal 2005. A differenza del passato, per il nuovo sovrintendente è stato fatto un avviso di selezione – con una raccolta di manifestazioni di interesse – pubblicato a metà luglio 2026. La scadenza delle candidature era fissata per l’8 agosto 2026. La durata del nuovo incarico è triennale, per il periodo 2027-2029. Il profilo richiesto è la comprovata esperienza nella gestione di festival, teatri di tradizione e fondazioni lirico-sinfoniche.

Le manifestazioni di interesse raccolte sono state 18, provenienti da tutta Italia. Il nome del successore di De Rosa uscirà con ogni probabilità entro il mese di ottobre dalla selezione di una rosa ristretta di candidati fra i 18 che hanno manifestato interesse. La commissione che sta esaminando le candidature è composta da Rosanna Purchia, Roberto Cantagalli e Gianni Cottafavi.

La short list selezionata sarà poi sottoposta al giudizio del CdA, che sceglierà il nuovo sovrintendente. Antonio De Rosa – assicurano dalla Fondazione – sarà a fianco del nuovo soprintendente per tutto il tempo necessario al suo pieno insediamento alla guida di Ravenna Manifestazioni.

Nel frattempo, la Direzione artistica del festival sta lavorando alla prossima edizione, con alla guida Anna Leonardi. Dovrebbe essere terminato invece il ruolo di Angelo Nicastro, che ha curato l’ultima edizione sempre con Leonardi. Resta da definire se Anna Leonardi dirigerà il festival da sola o avrà qualcuno al suo fianco. All’inizio, il condirettore artistico doveva essere Michele Marco Rossi, marito della Leonardi, poi rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma per le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di una ex fidanzata. Il processo dovrebbe essere celebrato a breve.