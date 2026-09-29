Emilia-Romagna Regione europea dello Sport 2029: presentata la candidatura ad Aces Europe

L’Emilia-Romagna si candida a Regione europea dello Sport 2029. La candidatura ad Aces Europe è stata presentata oggi in Regione alla presenza dell’assessora al Turismo e Sport Roberta Frisoni, del presidente e fondatore di Aces Europe Vincenzo Lupattelli, dei protagonisti dello sport olimpico e paralimpico regionale e di una rappresentanza del sistema sportivo emiliano-romagnolo.

L’obiettivo indicato dalla Regione è mettere a sistema le esperienze già sviluppate sul territorio e costruire un progetto che colleghi sport, salute, welfare e sviluppo economico. Tra i temi della candidatura ci sono gli investimenti nell’impiantistica insieme agli enti locali, il sostegno allo sport di base e all’associazionismo, i progetti rivolti a scuole e giovani, le collaborazioni con le Federazioni sportive e l’organizzazione di grandi eventi nazionali e internazionali.

Secondo i dati riportati dalla Regione, gli eventi sportivi generano sul territorio un indotto superiore a 530 milioni di euro. La candidatura punta però anche sul ruolo dello sport nelle politiche per la salute e il welfare, come strumento di prevenzione, promozione di corretti stili di vita e benessere.

Il riconoscimento di Regione europea dello Sport viene assegnato da Aces Europe, l’Associazione delle città europee dello sport, ai territori che si distinguono per le politiche di promozione dello sport e dell’attività fisica e per la valorizzazione della loro funzione sociale. Tra i riferimenti regionali c’è la legge regionale 8 del 2017, che riconosce il valore sociale ed educativo dello sport e il suo ruolo nella promozione di sani stili di vita, insieme ai Piani triennali dello Sport attraverso i quali vengono programmati obiettivi, interventi e risorse.

A sostenere la candidatura sono anche i dati sulla pratica sportiva. Nel 2024, secondo gli ultimi dati Istat consolidati citati dalla Regione, quasi 1,8 milioni di persone dai 3 anni in su praticavano uno o più sport nel tempo libero in Emilia-Romagna, pari al 41,2% della popolazione, contro il 37,5% della media nazionale. Il 32% praticava sport in maniera continuativa e il 9,3% saltuariamente. Secondo il Rapporto Sport 2025 di Sport e Salute, sono inoltre 8.102 le società sportive attive in regione, il 7,5% del totale nazionale, con una densità di 1,82 società ogni mille abitanti.

Ad aprire i lavori dell’incontro è stato un videosaluto del presidente della Regione Michele de Pascale. Al centro della giornata una tavola rotonda dedicata allo sport come elemento identitario dell’Emilia-Romagna, con la partecipazione del direttore regionale di Special Olympics Italia Cristiano Previti e di alcuni campioni dello sport olimpico e paralimpico regionale.

Sono intervenuti Giuliano Razzoli, campione di slalom speciale ai Giochi olimpici di Vancouver 2010; Giulia Ghiretti, campionessa paralimpica di nuoto e testimonial dello sport dell’Emilia-Romagna; Achille Abbondanza, campione europeo di beach volley ai Giochi europei degli atleti trapiantati 2026; Marco Belinelli, ex cestista e primo italiano a vincere un titolo Nba; Luca Rambaldi, medaglia d’argento nel canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024 e due volte campione del mondo nel quattro di coppia; Martina Santandrea, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e tre volte campionessa mondiale di ginnastica ritmica con le Farfalle azzurre.

Presenti anche rappresentanti di Coni, Cip, Sport e Salute, Istituto per il Credito Sportivo, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, della Conferenza dello sport e dell’Università di Bologna. A condurre l’evento è stata la giornalista di Sky Sport Federica Lodi.

«Siamo orgogliosi di presentare la candidatura dell’Emilia-Romagna a Regione Europea dello Sport 2029 e di farlo insieme alle nostre campionesse, ai nostri campioni e ai territori che già fanno parte della rete Aces Europe: è l’immagine di un sistema che sa fare squadra e guarda al futuro», affermano il presidente de Pascale e l’assessora Frisoni.

«Questa candidatura valorizza un percorso costruito negli anni insieme ai territori e a tutto il sistema sportivo regionale, ma soprattutto rappresenta per noi un nuovo punto di partenza. Lo sport è una politica pubblica a tutti gli effetti: significa salute e prevenzione, educazione, inclusione, socialità e qualità della vita, ma anche sviluppo, attrattività e promozione del territorio. Abbiamo investito negli impianti, sostenuto associazioni e società sportive, enti locali e scuole, costruito collaborazioni stabili con le Federazioni e portato in Emilia-Romagna grandi appuntamenti nazionali e internazionali. Ora vogliamo valorizzare questo patrimonio e compiere un passo ulteriore: fare dell’Emilia-Romagna un laboratorio europeo di innovazione per lo sport, mettendo a sistema investimenti ed esperienze e rafforzando il legame tra la rete sportiva, scolastica e sanitaria. Vogliamo costruire un modello nel quale sport, salute e welfare lavorino insieme, perché investire nello sport significa investire nella prevenzione, nell’inclusione, nelle relazioni e, soprattutto, nella qualità della vita delle persone e delle comunità».

Per Vincenzo Lupattelli, presidente di Aces Europe, «la candidatura dell’Emilia-Romagna a Regione Europea dello Sport 2029 è una bellissima opportunità, che nasce dal percorso virtuoso di tanti Comuni e realtà sportive che negli anni si sono messi in gioco». Secondo Lupattelli, la candidatura regionale può mettere in rete queste esperienze in un unico progetto sportivo.

Una parte della presentazione è stata dedicata ai territori emiliano-romagnoli che hanno già ottenuto riconoscimenti Aces Europe o hanno avviato un percorso di candidatura. Tra questi Ferrara, European City of Sport 2027; Cattolica, European Town of Sport 2027; Parma, European Capital of Inclusive Sport 2027; Bellaria Igea Marina, candidata European Town of Sport 2028; e Bobbio, che ha avviato la candidatura a Comunità europea dello sport 2028.

Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre riconosciuto il percorso del Comune di Modena, che nel 2026 detiene il titolo di Capitale Italiana del Volontariato.

La Regione ha formalizzato la candidatura attraverso una lettera indirizzata ad Aces Europe, aderendo al regolamento previsto per il processo di selezione. Il prossimo passaggio sarà la predisposizione del dossier di candidatura, nel quale saranno illustrate politiche, programmi, investimenti ed esperienze sviluppate in Emilia-Romagna nel settore sportivo.

Il percorso prevede quindi la valutazione secondo i criteri stabiliti da Aces Europe e una visita sul territorio da parte della commissione incaricata, durante la quale saranno presentati progetti, impianti e iniziative insieme alla rete di enti locali, associazioni e società sportive, Federazioni e altri soggetti coinvolti nelle politiche regionali. La designazione ufficiale è prevista al termine dell’iter, in occasione della cerimonia annuale di Aces Europe.