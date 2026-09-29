“I borghi più belli d’Italia” torna a Brisighella con Borgo diVino in tour, una tre giorni di vino, cibo e musica
Dal 2 al 4 ottobre il centro storico di Brisighella sarà teatro della diciannovesima tappa di Borgo diVino in tour, l’appuntamento itinerante promosso dall’Associazione “I borghi più belli d’Italia”. La manifestazione, giunta al suo 6° anno nella località dei tre colli, si avvale del sostegno di SumUp in qualità di sponsor ufficiale e rientra tra le attività promozionali del MIB Mercato Italiano dei Borghi.
L’evento proporrà un’ampia offerta enogastronomica in Piazza Marconi. I visitatori potranno degustare oltre cento etichette selezionate provenienti dall’Emilia-Romagna e da numerose altre regioni italiane, affiancate da un’area food con specialità tipiche come gnocco fritto, taglieri di salumi e formaggi e fritti della tradizione.
I banchi d’assaggio saranno aperti venerdì 2 ottobre dalle ore 18.00 alle 23.00, sabato 3 ottobre dalle 12.00 alle 23.00 e domenica 4 ottobre dalle 12.00 alle 22.00. Il voucher per le degustazioni, dal costo di 20 euro, comprende 8 assaggi e il kit con sacchetta e calice, ed è acquistabile sia in loco sia online sul sito ufficiale della manifestazione.
«Tra vicoli, piazze e panorami, Borgo diVino porta nel cuore del nostro territorio vini, sapori, musica e storie d’Italia», dichiara Karen Chiarini, assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Brisighella. «È un’iniziativa di grande rilievo per la nostra comunità, un’occasione preziosa per scoprire il borgo e vivere il vino con piacere, cultura e responsabilità, perché degustare significa soprattutto conoscere e condividere. Il vino racconta il territorio, Brisighella lo rende indimenticabile».