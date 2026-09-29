“I borghi più belli d’Italia” torna a Brisighella con Borgo diVino in tour, una tre giorni di vino, cibo e musica

Dal 2 al 4 ottobre il centro storico di Brisighella sarà teatro della diciannovesima tappa di Borgo diVino in tour, l’appuntamento itinerante promosso dall’Associazione “I borghi più belli d’Italia”. La manifestazione, giunta al suo 6° anno nella località dei tre colli, si avvale del sostegno di SumUp in qualità di sponsor ufficiale e rientra tra le attività promozionali del MIB Mercato Italiano dei Borghi.

L’evento proporrà un’ampia offerta enogastronomica in Piazza Marconi. I visitatori potranno degustare oltre cento etichette selezionate provenienti dall’Emilia-Romagna e da numerose altre regioni italiane, affiancate da un’area food con specialità tipiche come gnocco fritto, taglieri di salumi e formaggi e fritti della tradizione.

I banchi d’assaggio saranno aperti venerdì 2 ottobre dalle ore 18.00 alle 23.00, sabato 3 ottobre dalle 12.00 alle 23.00 e domenica 4 ottobre dalle 12.00 alle 22.00. Il voucher per le degustazioni, dal costo di 20 euro, comprende 8 assaggi e il kit con sacchetta e calice, ed è acquistabile sia in loco sia online sul sito ufficiale della manifestazione.