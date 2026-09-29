“Il Pesce di Legno” di Sant’Alberto a Laura Agrioli dell’ANVRG “Anita Garibaldi” di Ravenna

Il premio, legato alla storia e all’identità della comunità sant’albertese, rappresenta ogni anno un momento di incontro dedicato alle persone e alle realtà che contribuiscono alla vita culturale, civile e associativa del territorio. La manifestazione è promossa dall’Associazione Amici di Olindo Guerrini. Nel corso della cerimonia del 27 settembre sono stati assegnati i riconoscimenti al “Sant’Albertese di sempre” e al “Sant’Albertese di oggi”, oltre alla Menzione Speciale, conferita alla Presidente Laura Agrioli dell’ANVRG – Sezione “Anita Garibaldi” di Ravenna.

“Il riconoscimento assume per la nostra Associazione un significato particolare anche per il forte legame storico tra il territorio ravennate e la memoria garibaldina. Le valli e le terre attorno a Sant’Alberto furono infatti teatro delle vicende legate alla trafila di Giuseppe Garibaldi nell’agosto del 1849 e costituiscono ancora oggi uno dei luoghi nei quali quella memoria è maggiormente sentita e custodita. La presenza dell’ANVRG in questa occasione testimonia inoltre l’importanza della collaborazione tra le associazioni che operano sul territorio per mantenere viva la conoscenza della storia risorgimentale e della cultura locale, aprendola alle nuove generazioni e facendone non soltanto memoria del passato, ma patrimonio condiviso della comunità. La Sezione “Anita Garibaldi” di Ravenna esprime pertanto grande soddisfazione per il riconoscimento attribuito alla propria Presidente Laura Agrioli e ringrazia gli organizzatori del Premio e la comunità di Sant’Alberto per l’attenzione e la vicinanza dimostrate.” Così in una nota l’ANVRG – Sezione “Anita Garibaldi” di Ravenna.