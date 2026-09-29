Il team Alpha Tauri dell’ITIP Bucci di Faenza conquista il 1° posto nel campionato europeo di VAP Juniores

Successo internazionale per gli studenti e i docenti dell’ITIP “L. Bucci” di Faenza. Nella giornata di ieri a Delle, in Francia, la squadra Alpha Tauri ha conquistato la vittoria nel Campionato Europeo VAP (Voitures à Pédales) Juniores. Il titolo europeo rappresenta il culmine di un percorso di grande impegno tecnico e di squadra dei ragazzi dell’Itip Bucci, che avevano ottenuto ottimi risultati con la vettura già nelle gare di Faenza e Cotignola, gettando le basi per questo risultato in terra francese.

Gli studenti sono stati premiati dal presidente della Federazione Francese Vap che ha ringraziato gli istituti faentini e i rappresentanti della Repubblica Ceca presenti per la partecipazione e per il fair play dimostrato sia nella gara di Delle di domenica, sia nella gara di sabato a Sancey. Il presidente FFCVP ha ribadito l’importanza della presenza delle squadre italiane e ceche che sono il vero cuore dell’iniziativa, ovvero quello di stringere legami europei.

La spedizione in terra transalpina, che ha visto il gruppo fare tappa anche a Belfort, ha segnato un successo a 360 gradi che va ben oltre il solo risultato sportivo, si è infatti ulteriormente consolidata una forte sinergia con gli studenti e la docente dell’Istituto Tecn. “A.Oriani” di Faenza, a testimonianza di una proficua collaborazione tra le scuole cittadine, tanto da creare una squadra mista per la Rètro, composta da studentesse del Bucci e dell’Oriani che le ha viste arrivare al nono posto per velocità a Sancey grazie alla costanza e alla determinazione dimostrata.

Il weekend è stato anche occasione per stringere i legami di amicizia con la FFCVP e con il Lycèe Jules Ferry di Delle, con il quale si è progettato uno scambio in seno al progetto europeo Erasmus plus che vedrà coinvolti nei prossimi mesi studenti e docenti del corso di meccanica.