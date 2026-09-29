Last Man Backyard Cervia: 231 atleti al via della 2^ edizione, vince Francesco Santone
A Cervia il 37 tiene ancora banco. Per il secondo anno consecutivo la Last Man Backyard Cervia si conclude proprio al 37° giro, dopo 248,27 chilometri e 37 ore di gara. Un numero che sembra ormai legato alla manifestazione cervese: anche la prima edizione del 2025 si era conclusa al 37° giro, quando Vittorio Silva aveva percorso 248,27 km aggiudicandosi la gara.
Quest’anno a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro è Francesco Santone classe 1992 in forza all’ASD Elite Athletes, che alle 2.00 di lunedì 28 settembre chiude definitivamente la seconda edizione della Last Man Backyard Cervia.
A contendergli la vittoria fino alle battute finali è Andrea Bonanomi, costretto a fermarsi dopo aver accusato un blocco muscolare ai polpacci nel corso del 36° giro.
Tra i due, fino alla conclusione, ha dominato quella cordialità sportiva che rappresenta uno dei tratti più caratteristici del mondo Backyard: avversari sul percorso, compagni di viaggio nella fatica.
Un occhio particolare va anche agli atleti di casa, che portano i colori di Cervia lungo il percorso della Riviera dei Pini:
- Cristian Mazzotti, 15 giri
- Andrea Bucci, 13 giri
- Debora Garavini, 10 giri
Sono stati 231 gli atleti che hanno preso il via, provenienti dall’Italia e dall’estero, per affrontare una formula di gara tanto semplice da spiegare quanto difficile da vivere. Un circuito di 6,710 km da completare entro 60 minuti. Allo scadere dell’ora chi è ancora in gara deve presentarsi nuovamente sulla linea di partenza. E si riparte. Un’altra volta. Poi un’altra ancora. Chi non completa il giro entro i 60 minuti, non si presenta alla partenza successiva o decide di fermarsi viene eliminato. La gara prosegue senza un traguardo prestabilito fino a quando rimane un solo atleta in grado di completare un ultimo giro valido. Vince l’ultimo che rimane in piedi.
L’evento, organizzato da Domani Arriva Sempre con l’importante e fondamentale collaborazione della Pro Loco Riviera dei Pini.