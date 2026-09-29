Last Man Backyard Cervia: 231 atleti al via della 2^ edizione, vince Francesco Santone

A Cervia il 37 tiene ancora banco. Per il secondo anno consecutivo la Last Man Backyard Cervia si conclude proprio al 37° giro, dopo 248,27 chilometri e 37 ore di gara. Un numero che sembra ormai legato alla manifestazione cervese: anche la prima edizione del 2025 si era conclusa al 37° giro, quando Vittorio Silva aveva percorso 248,27 km aggiudicandosi la gara.

Sono stati 231 gli atleti che hanno preso il via, provenienti dall’Italia e dall’estero, per affrontare una formula di gara tanto semplice da spiegare quanto difficile da vivere. Un circuito di 6,710 km da completare entro 60 minuti. Allo scadere dell’ora chi è ancora in gara deve presentarsi nuovamente sulla linea di partenza. E si riparte. Un’altra volta. Poi un’altra ancora. Chi non completa il giro entro i 60 minuti, non si presenta alla partenza successiva o decide di fermarsi viene eliminato. La gara prosegue senza un traguardo prestabilito fino a quando rimane un solo atleta in grado di completare un ultimo giro valido. Vince l’ultimo che rimane in piedi.