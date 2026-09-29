Libri scolastici in ritardo, i cartolibrai ravennati: “Non dipende da noi, stiamo facendo il possibile”

L’anno scolastico è iniziato da alcune settimane, ma per diverse famiglie ravennati la dotazione dei libri di testo non è ancora completa. A segnalare il problema è il Sindacato Cartolibrai di Confcommercio provincia di Ravenna, secondo cui numerosi volumi non sarebbero ancora disponibili a causa di ritardi nella filiera distributiva da parte di alcune importanti case editrici.

Una situazione che, stando a quanto riferisce il sindacato, non riguarda soltanto il territorio ravennate ma si sta verificando anche in altre zone d’Italia. Le conseguenze ricadono sulle famiglie e sugli studenti, ma anche sulle stesse cartolibrerie, che si trovano a gestire quotidianamente richieste di informazioni e solleciti senza poter intervenire direttamente sui tempi di approvvigionamento.

A chiarire la posizione dei cartolibrai è Paolo Caroli, presidente del Sindacato Cartolibrai di Confcommercio provincia di Ravenna e presidente nazionale di Federcartolai. “Comprendiamo perfettamente il disagio delle famiglie e degli studenti – dichiara Caroli – perché sappiamo quanto sia importante poter disporre dei libri fin dall’inizio dell’anno scolastico. Tuttavia è necessario chiarire che le cartolibrerie non sono responsabili dei ritardi che si stanno verificando. Gli ordini vengono trasmessi regolarmente agli editori, ma in molti casi le consegne stanno subendo rallentamenti che non dipendono dagli operatori del territorio”.

Il sindacato sottolinea quindi che le cartolibrerie si trovano a essere l’ultimo anello della filiera, e dunque il punto di contatto diretto con le famiglie, pur non avendo il controllo sui tempi di produzione e distribuzione dei volumi. “Le nostre imprese – prosegue Caroli – stanno lavorando con grande impegno per monitorare costantemente gli ordini, aggiornare le famiglie e consegnare i volumi non appena vengono resi disponibili. Si tratta di una criticità che interessa numerose realtà a livello nazionale e che sta mettendo in difficoltà anche le cartolibrerie, le quali rappresentano l’ultimo anello della filiera e il punto di riferimento diretto per le famiglie”.

Secondo Confcommercio, in queste settimane molti operatori stanno dedicando tempo e risorse aggiuntive alla gestione delle richieste dei clienti, mantenendo i contatti con distributori ed editori per seguire gli ordini e cercare di ridurre i disagi.