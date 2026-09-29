Maltrattamenti alla moglie. Carabinieri di Godo arrestano un 47enne: attivato il Codice Rosso

Un’aggressione avvenuta nella notte ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri e l’arresto di un uomo di 47 anni, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie convivente . Secondo quanto ricostruito dai militari, le condotte contestate si sarebbero verificate anche alla presenza dei due figli minori della coppia.

La situazione sarebbe culminata nella scorsa notte, quando l’uomo avrebbe aggredito la moglie. I militari, intervenuti sul posto, lo hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato. Dopo l’intervento dei Carabinieri sono state espletate le formalità di rito ed è stato attivato il Codice Rosso, la procedura prevista per i casi di violenza domestica e di genere.