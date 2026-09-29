Marina di Ravenna, rientra in gommone dopo una serata nei locali ma è ubriaco: patente ritirata e multa da 6mila euro

Foto d'archivio

Una serata nei locali della Riviera, poi il ritorno via mare verso Marina di Ravenna insieme agli amici. A mettersi nei guai è stato però il conducente del gommone sul quale viaggiavano cinque persone, fermato dalla Guardia di Finanza e risultato, dopo gli accertamenti, con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti.

A richiamare l’attenzione di una motovedetta della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza è stato il modo in cui il gommone stava procedendo: i militari hanno notato una navigazione irregolare, accompagnata da una velocità sostenuta, e hanno deciso di raggiungere l’imbarcazione per effettuare un controllo.

Una volta fermato il mezzo, le condizioni delle persone a bordo hanno indotto le Fiamme Gialle ad approfondire gli accertamenti. Le verifiche sono quindi proseguite a terra, con l’intervento anche delle pattuglie del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna e della Polizia Stradale.

È stato a quel punto accertato che chi si trovava alla guida del gommone aveva un livello di alcol nel sangue superiore a quello consentito. Alla violazione si è aggiunta l’aggravante legata alla conduzione dell’imbarcazione in orario notturno.