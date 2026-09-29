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“Parola all’opposizione”, a Lugo l’incontro pubblico dei gruppi di minoranza

29 settembre 2026 | 16:57
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di R.R.

R.R.

“Parola all’opposizione”, a Lugo l’incontro pubblico dei gruppi di minoranza

I capigruppo delle forze di opposizione del Comune di Lugo si confronteranno con la cittadinanza nell’incontro pubblico “Parola all’opposizione”, in programma venerdì 2 ottobre alle 20.30 al Salone Estense di Lugo.

All’appuntamento parteciperanno i rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza: Francesco Barone, capogruppo di Fratelli d’Italia Lugo, Simone Camanzi, capogruppo di Area Liberale Lugo, Francesco Martelli, capogruppo della Lega Lugo, e Donatella Donati, capogruppo di Forza Italia Lugo.

A condurre la serata sarà Gian Marco Grandi, coordinatore di Fratelli d’Italia Bassa Romagna.

L’incontro sarà dedicato a un resoconto delle principali istanze portate avanti finora dall’opposizione in Consiglio comunale. I rappresentanti dei gruppi di minoranza presenteranno inoltre le proposte e le iniziative che intendono portare avanti in futuro per Lugo e per le sue frazioni.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza.