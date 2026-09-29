Professore 60enne invia una foto oscena nella chat degli studenti: il caso in una scuola superiore di Ravenna

Un professore sessantenne di una scuola superiore di Ravenna ha inviato domenica scorsa la foto di un pene nella chat dei suoi studenti. L’immagine, condivisa insieme ad altre fotografie che ritraevano alcune pagine di un libro, è stata successivamente rimossa, ma nel frattempo diversi ragazzi erano riusciti a scaricarla.

L’istituto coinvolto sarebbe il Liceo Classico di Ravenna, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della scuola e,tra gli studenti che hanno ricevuto l’immagine, ci sarebbero anche alcuni minorenni.

La vicenda, riportata dall’Ansa Emilia-Romagna, è arrivata all’attenzione della dirigenza scolastica. Ieri i vertici dell’istituto hanno incontrato alcuni docenti degli studenti interessati dalla chat per fare il punto sulla vicenda.

La scuola potrebbe ora decidere di segnalare formalmente l’accaduto alla Procura di Ravenna, con la possibile conseguente apertura di un fascicolo. Tra le ipotesi indicate vi sarebbe quella prevista dall’articolo 600-ter, comma 3, del Codice penale, relativa alla divulgazione di materiale pornografico. Spetterebbe comunque all’autorità giudiziaria, qualora la vicenda venisse segnalata, valutare l’eventuale rilevanza penale dei fatti e la loro qualificazione giuridica.