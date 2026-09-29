Ravenna, 100 mila euro per valorizzare Sant’Apollinare in Classe e il percorso Galla Placidia-San Vitale

Centomila euro per migliorare la luce e la valorizzazione di alcuni dei principali luoghi del patrimonio Unesco di Ravenna. Il Consiglio comunale, nella seduta del 22 settembre, ha approvato all’unanimità la delibera relativa al progetto «Luce e valorizzazione. Sant’Apollinare in Classe e percorso Galla Placidia – San Vitale», autorizzando anche la variazione al bilancio di previsione 2026/2028 necessaria al trasferimento delle risorse.

A illustrare il provvedimento è stato l’assessore alle Politiche culturali Fabio Sbaraglia, che ha spiegato come il progetto rientri nell’ambito dei finanziamenti previsti dalla legge 77, che disciplina il sostegno a interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei siti riconosciuti dall’Unesco.

La richiesta di finanziamento era stata presentata dal Comune nel 2025 attraverso la piattaforma ministeriale, per un importo complessivo di 100 mila euro. Il progetto è stato quindi finanziato e ora le risorse vengono trasferite ai soggetti che realizzeranno direttamente gli interventi.

Nel dettaglio, 50 mila euro saranno destinati all’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna e 50 mila euro ai Musei Nazionali di Ravenna. Ciascuno dei due soggetti utilizzerà le risorse per realizzare gli interventi di propria competenza previsti dal progetto.