Ravenna in Comune: “Giulio Regeni, la giustizia e la vergogna”

Ravenna, in tutto questo, non è stata da meno. Più volte i rappresentanti istituzionali hanno incontrato i ministri del petrolio egiziani, hanno stretto loro la mano, hanno sorriso e li hanno celebrati, a quella fiera dell’affarismo estrattivo che è l’OMC. Senza alcun riguardo a Giulio Regeni, nonostante un suo ritratto campeggi sulle pareti dei Palazzi Comunali. Come Ravenna in Comune abbiamo avuto modo di dichiarare: «Come Ravenna in Comune dichiariamo pubblicamente che il comportamento dell’attuale sindaco non ci rappresenta e proviamo tristezza per la vergogna che la sua vicinanza a rappresentanti di torturatori e assassini fa ricadere sulla nostra città». Lo abbiamo fatto dopo aver inutilmente chiesto un gesto ai sindaci che si sono succeduti: «Siano assenti il Sindaco e le istituzioni ravennati dalla prossima edizione dell’OMC, dove sarà presente il rappresentante di quel governo egiziano che ostacola la ricerca della verità sull’assassinio di Giulio. Marchino con la loro assenza la vicinanza alla famiglia e ai diritti e la distanza dagli affari che non guardano in faccia a nessuno di cui l’OMC è celebrazione biennale».