SS 67, Tassinari interroga il Governo sulla variante Forlì–Ravenna: «Servono tempi certi per i cantieri»

A che punto è il progetto della variante della SS 67 tra Forlì e Ravenna? E quando potranno aprire i cantieri? Lo chiede al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un’interrogazione a risposta scritta, la deputata Rosaria Tassinari, vice coordinatrice regionale vicaria di Forza Italia con delega alla Romagna.

L’iniziativa arriva all’indomani della presentazione delle proposte per il futuro dell’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì. La crescita dello scalo, osserva Tassinari, è legata anche alla qualità dei collegamenti con Ravenna e con il resto del territorio.

“I progetti presentati ieri mostrano le potenzialità dell’aeroporto – dichiara Tassinari – . La variante della Ravegnana può favorirne lo sviluppo: uno scalo inserito in una rete viaria più efficiente è più facile da raggiungere e diventa più attrattivo per passeggeri, imprese e operatori. Per questo è importante conoscere i tempi dell’intervento”.

La SS 67 collega Forlì e Ravenna, mettendo in relazione i due capoluoghi, l’aeroporto e il porto. Il tratto della Ravegnana presenta da tempo criticità per la sicurezza e la fluidità della circolazione, in particolare nell’attraversamento degli abitati di Durazzanino, Coccolia e Ghibullo.

ANAS ha predisposto un progetto di fattibilità tecnico-economica per l’ammodernamento di circa 18 chilometri di strada. L’intervento comprende l’adeguamento di parte del tracciato esistente e circa 12 chilometri di nuova viabilità in variante per evitare i tre centri abitati, oltre a opere infrastrutturali e alla razionalizzazione degli accessi alla statale. Il costo è stimato in circa 320–330 milioni di euro e la durata dei lavori in circa sei anni.

“La prima esigenza è migliorare la sicurezza e la circolazione per chi usa ogni giorno questa strada e per chi vive lungo il percorso – prosegue Tassinari -. Accanto a questo, una viabilità più funzionale può rafforzare le prospettive di sviluppo dell’aeroporto e i collegamenti tra Forlì, Ravenna e le loro infrastrutture”.