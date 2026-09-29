Teatro Socjale, la 37ª stagione parte con Carlo Verdone e celebra Miles Davis

Il Teatro Socjale di Piangipane si prepara a inaugurare la 37ª stagione con la prima parte della programmazione, in calendario dal 30 ottobre 2026 all’8 gennaio 2027. Dieci concerti costruiti attorno a un unico filo conduttore, “Miles Ahead”, ispirato al capolavoro jazz di Miles Davis e al centenario della nascita del musicista: protagonisti saranno artisti considerati visionari, precursori e capaci di anticipare i tempi nei rispettivi generi musicali.

La nuova stagione del Circolo Arci prosegue così una storia fatta di musica, cultura, volontariato e solidarietà, con una proposta che affianca artisti italiani e internazionali. Il Teatro Socjale continua inoltre a ospitare iniziative organizzate da Ravenna Teatro, Ravenna Manifestazioni e da numerose associazioni che utilizzano gli spazi per eventi promozionali e di solidarietà. La gestione del teatro è affidata, come sempre, ai volontari del Circolo.

Anche per le stagioni musicali 2026 e 2027 il Socjale potrà contare sul contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna. Il programma e le informazioni sulle iniziative, sul tesseramento, sui biglietti e sugli abbonamenti sono disponibili sul sito del Teatro Socjale.

La direzione artistica, affidata a Filippo Padovani, ha riunito per la prima volta i dieci concerti della prima parte della stagione attorno al tema “Miles Ahead”. Nel cartellone trovano spazio, tra gli altri, Filippo Graziani, Fabrizio Bosso, Federico Mecozzi con il suo omaggio a Franco Battiato, la cantautrice canadese Abigail Lapell e Phil Palmer, storico chitarrista che ha collaborato con artisti come Dire Straits, Eric Clapton e Tina Turner.

Due sono gli appuntamenti indicati come particolarmente significativi dal Socjale: l’inaugurazione del 30 ottobre con Carlo Verdone, protagonista insieme al giornalista e critico musicale Enzo Gentile di una serata dedicata ai ricordi musicali e cinematografici, e il concerto del 22 novembre dedicato a Miles Davis, con Jason Miles, storico collaboratore del musicista, e il trombettista Randy Brecker.

Tutti i concerti inizieranno alle 21.30, mentre le porte del teatro apriranno alle 20.30 per la consueta convivialità. Gli spettacoli musicali sono riservati ai soci del Circolo Arci, fatta eccezione per l’appuntamento inaugurale del 30 ottobre, aperto a tutti. Gli spettacoli promossi da altri enti, tra cui Ravenna Teatro e Ravenna Manifestazioni, sono invece aperti al pubblico.

Per i concerti è consigliata la prevendita attraverso il sito del Teatro Socjale. Per acquistare i biglietti in prevendita è necessario effettuare preventivamente il tesseramento Arci, che può essere completato online. È possibile anche prenotare il biglietto sul sito e completare successivamente tesseramento e acquisto direttamente in biglietteria.

IL PROGRAMMA

Il cartellone della prima parte della 37ª stagione si apre venerdì 30 ottobre con “Bianco, Rock e Verdone – Passioni, incontri e memorie musicali di Carlo Verdone”, con Enzo Gentile e musica dal vivo degli Helter Shelter. Carlo Verdone racconterà la propria esperienza di collezionista di vinili e testimone di grandi concerti, intrecciando aneddoti, citazioni cinematografiche, contributi video ed esecuzioni musicali. Enzo Gentile curerà la tessitura dell’intervista-spettacolo, mentre gli Helter Shelter accompagneranno la serata con arrangiamenti originali.

Venerdì 6 novembre sarà la volta di Federico Mecozzi con “Traiettorie Impercettibili – Viaggio attraverso la musica di Franco Battiato”. Il violinista, compositore e polistrumentista, da 17 anni collaboratore stabile di Ludovico Einaudi, proporrà il nuovo progetto discografico e dal vivo dedicato alle composizioni di Battiato, affiancato da Veronica Conti al violoncello, Anselmo Pelliccioni al violoncello e contrabbasso, Massimo Marches alle chitarre e all’elettronica, Stefano Zambardino alle tastiere e fisarmoniche e Tommy Graziani alle percussioni.

Venerdì 13 novembre il palco sarà dedicato ai 1269 Skiantos, formazione composta da musicisti che hanno fatto parte dello storico gruppo bolognese. Luca “Tornado” Testoni, Roberto “Granito” Morsiani, Massimo “Magnus” Magnani e Gianluca “La Molla” Schiavon ripercorreranno la storia degli Skiantos e l’esperienza artistica di Roberto “Freak” Antoni e Fabio “Dandy Bestia” Testoni, protagonisti della nascita del rock demenziale.

Venerdì 20 novembre è in programma il Socjale Special Jazz Event con il Fabio Nobile Quartet e Fabrizio Bosso come special guest. Insieme a Fabio Nobile alla batteria saranno sul palco Alessandro Fariselli al sax tenore, Mecco Guidi all’organo e Luca Mattioni alle percussioni. Il repertorio unirà jazz, funk, soul, afrobeat e improvvisazione.

Domenica 22 novembre il Teatro Socjale ospiterà “100 Miles for Miles Davis – An original centenary tribute to Miles Davis”. Jason Miles, tastierista, compositore, produttore e arrangiatore che ha lavorato anche agli album “Tutu”, “Amandla” e “Siesta” di Miles Davis, porterà sul palco il nuovo progetto dedicato al musicista. Con lui ci saranno Randy Brecker alla tromba, Federico Malaman al basso, Gene Lake alla batteria e Ada Rovatti al sax.

Venerdì 27 novembre arriverà Abigail Lapell, cantautrice canadese pluripremiata ai Canadian Folk Music Awards. L’artista presenterà il suo folk noir, costruito attraverso chitarra, piano e armonica, con una scrittura che si muove tra tradizione della musica acustica e sensibilità contemporanea.

Sabato 28 novembre sarà protagonista il Cristian CC Quartet con Phil Palmer. Il chitarrista britannico, noto per le collaborazioni con Dire Straits, Eric Clapton, Tina Turner, George Michael, Frank Zappa, Elton John, Rod Stewart, Robbie Williams e altri artisti, salirà sul palco insieme al chitarrista, cantante, compositore e produttore romagnolo Cristian CC Bagnoli. Il concerto attraverserà blues, rock e soul internazionale, con interpretazioni dedicate, tra gli altri, a Eric Clapton, Pink Floyd, P.F.M., Spin One 2, Dire Straits e Ivan Graziani.

Venerdì 11 dicembre sarà la volta di Filippo Graziani con “Casa Graziani – Stanze acustiche”. Il progetto mette in dialogo il repertorio storico di Ivan Graziani con i brani originali di Filippo, compresi gli inediti del nuovo lavoro discografico, in uscita a nove anni dal precedente. Il concerto propone un percorso tra tradizione e nuova produzione dell’artista.

Venerdì 18 dicembre il Socjale ospiterà i Bandakadabra, formazione nata a Torino e definita dal fondatore di Slow Food Carlo Petrini una “fanfara urbana”. La marching band porterà a Piangipane il nuovo lavoro “Techn Brass Composer”, che unisce brani originali e tracce della musica techno, con un repertorio costruito per coinvolgere il pubblico anche attraverso il movimento e il ritmo.

La prima parte della stagione si chiuderà venerdì 8 gennaio 2027 con il Vito Bassi Quartet featuring Simone Zanchini. Il quartetto è composto da Simone Zanchini alla fisarmonica, Mauricio Melo alla batteria, Giancarlo Bianchetti alle chitarre e Vito Bassi al basso elettrico. Le composizioni originali del bassista esplorano sonorità che spaziano dai groove afro-latini a momenti più meditativi, valorizzando il diverso background dei quattro musicisti.

«Il Socjale rappresenta qualcosa di raro e prezioso: un luogo che, continuando a prestare fede ai valori e alla straordinaria storia di questo teatro, propone una programmazione musicale di grande qualità sostenuta da una meravigliosa esperienza di partecipazione e volontariato. Da trentasette stagioni Piangipane dimostra così che anche fuori dal centro della città possono crescere presìdi culturali forti, riconoscibili e capaci di attrarre pubblici diversi. Un patrimonio che Ravenna ha il dovere di continuare a sostenere e valorizzare», commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia.