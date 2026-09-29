Trent’anni di inclusione a Bagnacavallo con i corsi di lingua italiana per stranieri: una giornata-evento

Sabato 3 ottobre a Bagnacavallo nella Sala di Palazzo Vecchio si tiene la Giornata-Evento “1996-2026 30 ANNI PER L’INCLUSIONE – 30 ANNI DI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI A BAGNACAVALLO”. Dalle ore 9.00 alle ore 14.30 sarà una giornata di approfondimenti, prospettive, buone pratiche sul tema dell’insegnamento della lingua italiana, una importante occasione formativa e di aggiornamento per il mondo della scuola, gli operatori sociali e della cura, per l’inclusione di tutti, con interventi di alcuni tra i più qualificati esperti di didattica e approcci d’insegnamento in contesti migratori.