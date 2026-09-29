Trent’anni dopo la maturità, la 5ª C del Ginanni si ritrova per festeggiare le “nozze di perla”

Trent’anni dopo il diploma, gli studenti della 5ª C dell’I.T.C. G. Ginanni di Ravenna si sono ritrovati per celebrare insieme un anniversario speciale. I ragionieri diplomati nel 1996 hanno festeggiato sabato 26 settembre le loro “nozze di perla”, tornando per una sera a condividere ricordi, fotografie e momenti vissuti tra i banchi di scuola.

È stato un tuffo nel passato, tra le vecchie foto e i ricordi degli anni delle interrogazioni e dei compiti in classe, ma anche delle risate e dei momenti più spensierati trascorsi insieme. Dopo la maturità, inevitabilmente, le strade si sono separate, ma alcuni legami hanno resistito al passare del tempo.

I volti sono cambiati con gli anni, mentre, nel ritrovarsi, è riemersa la voglia di stare insieme che caratterizzava la classe trent’anni fa. Tra quei banchi gli ex compagni avevano condiviso una parte importante della loro vita, diventando complici e sostenendosi a vicenda. Differenze e caratteri diversi avevano contribuito a creare, insieme, un gruppo fatto di tante personalità e sfumature.

La rimpatriata ha così riportato alla luce anche quella complicità nata durante l’adolescenza, dimostrando quanto alcuni legami possano rimanere vivi nonostante il tempo e i percorsi personali intrapresi dopo la scuola.