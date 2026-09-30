Alla scoperta del Bosco del Duca d’Altemps a Castiglione di Cervia: ultima passeggiata ecologica e rapaci liberati

Il Bosco del Duca d’Altemps a Castiglione di Cervia torna protagonista sabato 3 ottobre, dalle 17 alle 18, con l’ultimo appuntamento dell’anno delle passeggiate ecologiche guidate da Alteo Missiroli, pittore, ecologista e Guardia ecologica volontaria.

La visita è gratuita e aperta a tutti e accompagnerà i partecipanti alla scoperta del patrimonio naturalistico del bosco e della sua storia. L’iniziativa conclude il ciclo di passeggiate organizzato durante l’estate nell’ambito di Cervia Città Giardino, la mostra d’arte floreale a cielo aperto nata da un’idea di Germano Todoli e portata avanti dal figlio Riccardo.

Durante il percorso Missiroli illustrerà le caratteristiche dell’area e racconterà anche le figure di Alberto Missiroli, nato a Castiglione di Cervia, scienziato e ricercatore impegnato nella lotta alla malaria, e di suo padre Paolo, medico e per oltre quarant’anni amico e consigliere del paese.

Uno dei momenti più particolari è previsto al termine della passeggiata, quando saranno liberati alcuni rapaci precedentemente soccorsi e curati dal centro di recupero della fauna selvatica dell’Associazione Zoofila Amici degli Animali di Ravenna.

Il bosco ospita inoltre esemplari di farnia che superano i 30 metri di altezza, immersi in un ricco sottobosco. L’area fa parte del Parco del Delta del Po ed è sottoposta alla tutela forestale della Regione Emilia-Romagna.

Anche in occasione dell’ultimo appuntamento saranno sorteggiati i libri d’arte di “Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore”, in ricordo di Riccardo Todoli, e La storia di un restauro di Alteo Missiroli, dedicato al restauro del villino di Giuseppe Palanti, fondatore di Milano Marittima.