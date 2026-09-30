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Alla scoperta del Bosco del Duca d’Altemps a Castiglione di Cervia: ultima passeggiata ecologica e rapaci liberati
Il Bosco del Duca d’Altemps a Castiglione di Cervia torna protagonista sabato 3 ottobre, dalle 17 alle 18, con l’ultimo appuntamento dell’anno delle passeggiate ecologiche guidate da Alteo Missiroli, pittore, ecologista e Guardia ecologica volontaria.
La visita è gratuita e aperta a tutti e accompagnerà i partecipanti alla scoperta del patrimonio naturalistico del bosco e della sua storia. L’iniziativa conclude il ciclo di passeggiate organizzato durante l’estate nell’ambito di Cervia Città Giardino, la mostra d’arte floreale a cielo aperto nata da un’idea di Germano Todoli e portata avanti dal figlio Riccardo.
Durante il percorso Missiroli illustrerà le caratteristiche dell’area e racconterà anche le figure di Alberto Missiroli, nato a Castiglione di Cervia, scienziato e ricercatore impegnato nella lotta alla malaria, e di suo padre Paolo, medico e per oltre quarant’anni amico e consigliere del paese.
Uno dei momenti più particolari è previsto al termine della passeggiata, quando saranno liberati alcuni rapaci precedentemente soccorsi e curati dal centro di recupero della fauna selvatica dell’Associazione Zoofila Amici degli Animali di Ravenna.
Il bosco ospita inoltre esemplari di farnia che superano i 30 metri di altezza, immersi in un ricco sottobosco. L’area fa parte del Parco del Delta del Po ed è sottoposta alla tutela forestale della Regione Emilia-Romagna.
Anche in occasione dell’ultimo appuntamento saranno sorteggiati i libri d’arte di “Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore”, in ricordo di Riccardo Todoli, e La storia di un restauro di Alteo Missiroli, dedicato al restauro del villino di Giuseppe Palanti, fondatore di Milano Marittima.
Missiroli, profondamente legato al territorio, ha dedicato buona parte del proprio percorso artistico al rapporto tra uomo e ambiente. Se nella prima fase della sua pittura ha affrontato soprattutto l’impatto dell’intervento umano sulla natura, attraverso forme geometriche e colori forti, nella produzione più matura ha rivolto lo sguardo alla bellezza del paesaggio, dalle saline al mare, dalla pineta al bosco, utilizzando colori più tenui e sfumati e affidando alle proprie opere un messaggio di ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura.