Alluvione simulata a Riolo Terme: un centinaio di soccorritori mette alla prova la macchina dell’emergenza, dall’allerta all’evacuazione

E se il Senio tornasse a salire rapidamente? Se gli argini fossero sotto pressione, se fosse necessario evacuare la popolazione? A Riolo Terme, sabato 3 ottobre, non sarà un’emergenza reale, ma lo scenario sarà costruito proprio per mettere alla prova la capacità di risposta del territorio. Per un’intera giornata andrà in scena EXE LOCAL FLOOD RESPONSE 2026, una grande esercitazione di Protezione civile che simulerà un’emergenza alluvionale e coinvolgerà circa un centinaio di operatori e volontari.

Uno scenario tutt’altro che astratto per la Romagna, colpita duramente dalle alluvioni degli ultimi anni. L’obiettivo dell’esercitazione è proprio quello di verificare sul campo quanto la macchina dei soccorsi sia pronta a reagire di fronte a un evento complesso: dalla prima segnalazione fino al coordinamento degli interventi, passando per il monitoraggio dei corsi d’acqua e, se necessario, l’evacuazione delle persone.

L’esercitazione è promossa dal volontariato locale di Riolo Terme e Faenza e coinvolgerà un centinaio di volontari delle associazioni dell’Unione della Romagna Faentina impegnate nelle attività di sicurezza e protezione civile. In campo ci saranno anche tecnici dell’Unione, soccorritori specializzati, vigili del fuoco e forze dell’ordine, insieme al personale logistico e alla struttura centrale di controllo.

La simulazione prenderà il via già nella notte, con l’emissione dei messaggi esercitativi relativi a precipitazioni intense. Dalle prime luci dell’alba sarà quindi attivato il Centro operativo comunale di Riolo Terme, chiamato a coordinare le attività sul territorio.

Lo scenario prevede il transito improvviso di supercelle temporalesche, l’innalzamento critico dei corsi d’acqua. Non si tratterà dunque di una semplice prova teorica: le squadre dovranno mettere in pratica una serie di interventi analoghi a quelli che potrebbero essere necessari durante una vera emergenza.

Una delle attività principali riguarderà il fiume Senio. Le squadre effettueranno perlustrazioni lungo gli argini, simulando anche l’ispezione delle tane e il taglio degli alberi caduti. Le operazioni saranno supportate dal monitoraggio attraverso i droni. Contemporaneamente saranno simulate operazioni di prosciugamento con motopompe in diverse aree esterne al paese, insieme alla posa di barriere realizzate con sacchi di sabbia e alla sistemazione di telonature impermeabili nei punti delle sponde considerati più vulnerabili.

Un passaggio particolarmente importante riguarderà la gestione delle persone. Le autorità locali simuleranno infatti operazioni di evacuazione e assistenza alla popolazione, seguendo le procedure previste dal piano di protezione civile dell’Unione.

Nel corso della giornata verrà inoltre allestito un posto di primo soccorso della Croce Rossa, mentre nel pomeriggio continueranno le attività di soccorso, pompaggio e taglio degli alberi in alcuni punti individuati fuori dal centro abitato, così da non interferire con la normale viabilità.

Provare prima, per essere pronti quando serve

Dietro la giornata di esercitazione c’è soprattutto la necessità di verificare concretamente la capacità di collaborazione tra strutture e operatori diversi. Uno degli obiettivi sarà infatti quello di analizzare la catena di comando, i tempi di risposta e il passaggio da una situazione di emergenza locale a una che richieda un coordinamento di livello regionale.