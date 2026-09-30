Auto smontate e rifiuti pericolosi, sequestrata un’area nel Ravennate: “autodemolizione abusiva”

Auto fuori uso già parzialmente smontate, rifiuti accumulati e materiali anche pericolosi. È quanto hanno trovato i Carabinieri Forestali di Ravenna durante un controllo in una località del forese ravennate, dove è scattato il sequestro penale probatorio di un’area riconducibile, secondo gli accertamenti, ad attività di gestione non autorizzata di rifiuti e di autodemolizione abusiva.

L’intervento è stato effettuato nei giorni scorsi dal Nucleo Carabinieri Forestale di Ravenna, insieme alla Polizia Locale – Ufficio Polizia Commerciale e Tutela Consumatori, nell’ambito di un controllo svolto presso la sede di un’impresa individuale che opera nel commercio di autoveicoli.

All’interno dell’area gli operatori hanno trovato diversi autoveicoli fuori uso parzialmente smontati e quantitativi significativi di rifiuti derivanti, secondo quanto ricostruito dagli accertamenti, dalle operazioni di smontaggio. Tra i materiali presenti vi erano anche rifiuti classificati come pericolosi.

Gli elementi raccolti hanno portato i militari a procedere con il sequestro dell’area e dei materiali presenti, che saranno ora sottoposti agli ulteriori accertamenti nell’ambito del procedimento. Il sequestro è stato eseguito a carico della titolare dell’impresa, alla quale potranno essere attribuite eventuali responsabilità solo al termine degli accertamenti dell’Autorità giudiziaria.