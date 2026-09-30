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Auto smontate e rifiuti pericolosi, sequestrata un’area nel Ravennate: “autodemolizione abusiva”

30 settembre 2026 | 13:33
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di R.R.

R.R.

Auto smontate e rifiuti pericolosi, sequestrata un&#8217;area nel Ravennate: “autodemolizione abusiva”

Auto fuori uso già parzialmente smontate, rifiuti accumulati e materiali anche pericolosi. È quanto hanno trovato i Carabinieri Forestali di Ravenna durante un controllo in una località del forese ravennate, dove è scattato il sequestro penale probatorio di un’area riconducibile, secondo gli accertamenti, ad attività di gestione non autorizzata di rifiuti e di autodemolizione abusiva.

L’intervento è stato effettuato nei giorni scorsi dal Nucleo Carabinieri Forestale di Ravenna, insieme alla Polizia Locale – Ufficio Polizia Commerciale e Tutela Consumatori, nell’ambito di un controllo svolto presso la sede di un’impresa individuale che opera nel commercio di autoveicoli.

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All’interno dell’area gli operatori hanno trovato diversi autoveicoli fuori uso parzialmente smontati e quantitativi significativi di rifiuti derivanti, secondo quanto ricostruito dagli accertamenti, dalle operazioni di smontaggio. Tra i materiali presenti vi erano anche rifiuti classificati come pericolosi.

Gli elementi raccolti hanno portato i militari a procedere con il sequestro dell’area e dei materiali presenti, che saranno ora sottoposti agli ulteriori accertamenti nell’ambito del procedimento. Il sequestro è stato eseguito a carico della titolare dell’impresa, alla quale potranno essere attribuite eventuali responsabilità solo al termine degli accertamenti dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nelle attività di controllo sul rispetto della normativa ambientale e sulla corretta gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dalle attività di smontaggio.