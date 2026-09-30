Bagnacavallo, 800 anni dalla morte di San Francesco: tutti gli appuntamenti

A Bagnacavallo l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi viene ricordato con un programma che attraversa arte, storia, spiritualità e cultura. Tra settembre e ottobre saranno diversi gli appuntamenti organizzati nei luoghi della città legati alla figura del santo, dalla mostra dedicata al mosaico fino a visite guidate, degustazioni e conferenze.

Il percorso è già iniziato con la mostra “Il mosaico racconta Francesco”, allestita all’Antica Galleria in occasione della Festa di San Michele. L’esposizione, visitabile fino al 29 settembre, è curata dalle mosaiciste di Cna Ravenna e propone le opere del collettivo “Racconti Ravennati”, formato dai laboratori AnnaFietta, Barbara Liverani Studio, Dimensione Mosaico, Pixel Mosaici e Koko Mosaico.

Attraverso il mosaico, la mostra ripercorre alcune tappe fondamentali della vita e degli insegnamenti di Francesco, dalla scelta di rinunciare agli agi della giovinezza per una vita semplice fino ai viaggi in Oriente, presentati come occasioni di dialogo e di pace.

Il programma proseguirà domenica 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco, nell’ex convento che porta il suo nome. Alle 16.30, nell’ambito dell’iniziativa regionale “Monasteri aperti”, è in programma “L’Antico Convento racconta San Francesco”, visita guidata alla storia del complesso e alla figura del santo, seguita da una degustazione.

Alle 20.30 sarà invece proposto “Sorsi in cammino nel segno di Francesco”, a cura di AisRomagna – Delegazione di Ravenna. Si tratta di un percorso di degustazione ispirato alle tappe del Cammino di San Francesco, con vino, territori e racconto a fare da filo conduttore dell’itinerario francescano.

Lunedì 5 ottobre alle 21, la Bottega dello Sguardo ospiterà “San Francesco, giullare di Dio”, un incontro dedicato alla definizione di Ioculator Domini, con cui Francesco indicava se stesso, e al rapporto tra la sua predicazione, il linguaggio e la figura del giullare.

Gli appuntamenti per l’ottavo centenario si concluderanno sabato 24 ottobre alle 17, nella Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco. Qui Alessandro Martoni, storico dell’arte e conservatore del Museo Civico di Palazzo Chiericati a Vicenza, terrà la conferenza “Francesco Alter Christus”, dedicata alle immagini del santo serafico tra Controriforma e Barocco. L’incontro è curato dall’Associazione Romagna-Camaldoli.

Il programma propone così diversi momenti per approfondire la figura di Francesco d’Assisi a ottocento anni dalla morte, attraverso linguaggi e prospettive differenti e con un’attenzione al patrimonio storico e culturale legato alla sua presenza anche a Bagnacavallo.