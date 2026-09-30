Caro energia, è corsa alle nuove offerte. Ma Codici avverte i consumatori: “Attenzione alle offerte a tempo”

Il caro energia riaccende la sfida tra i grandi operatori: mentre le bollette tornano a salire, sul mercato si moltiplicano le offerte rivolte alle famiglie, tra prezzi bloccati, sconti e formule che promettono di proteggere dai prossimi rincari. Dopo le nuove proposte annunciate da Eni, anche Hera scende in campo con una nuova promozione per luce e gas. Ma proprio mentre si intensifica la caccia ai clienti, arriva l’invito alla prudenza dell’associazione dei consumatori Codici: prima di cambiare contratto è importante leggere con attenzione prezzi, durata degli sconti e condizioni dell’offerta, mettendo a confronto le diverse proposte.

Il contesto, del resto, è quello di un nuovo aumento dei costi dell’elettricità. Dal 1° ottobre il prezzo di riferimento per il cliente tipo vulnerabile servito in Maggior Tutela sale a 43,43 centesimi di euro per kilowattora, con un incremento del 37,3% rispetto al trimestre precedente. L’aumento riguarda circa 3 milioni di clienti vulnerabili ancora serviti in questo regime. Secondo ARERA, alla base del rincaro ci sono soprattutto le attese di crescita dei prezzi all’ingrosso dell’energia e le tensioni sul mercato internazionale.

E anche Hera lancia una nuova offerta

È in questo scenario che Hera ha lanciato, dal 27 settembre, Hera Hybrid, una proposta per luce e gas rivolta sia ai nuovi clienti sia a quelli già acquisiti. La formula combina una componente a prezzo fisso, bloccata per 30 mesi su una quota dei consumi, e una componente variabile per la parte restante.

Nella versione Special, disponibile sui canali digitali, Hera indica un prezzo di 0,539 euro al metro cubo per il gas e di 0,1449 euro per kWh per l’elettricità. Fino al 31 ottobre è inoltre previsto uno sconto fino a 200 euro in bolletta per chi abbina alla fornitura uno dei servizi aggiuntivi proposti dalla società.

Una nuova proposta che si inserisce, appunto, nella crescente competizione tra gli operatori per conquistare nuovi clienti in una fase di forte incertezza sui prezzi.

Codici: “Attenzione alle offerte a tempo”

A mettere in guardia gli utenti è Codici, che invita a non lasciarsi guidare soltanto dagli slogan o dalla convenienza evidenziata nella pubblicità. “La gravità della situazione è sotto gli occhi di tutti – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Siamo partiti dal price cap per i carburanti e ora è la volta delle bollette. Invitiamo tutti, dalle compagnie alle istituzioni alle autorità ad un comportamento attento e responsabile. Bisogna essere chiari, trasparenti e corretti in un momento così delicato. Al tempo stesso invitiamo i consumatori a verificare le promozioni, senza lasciarsi influenzare da spot e da offerte a tempo che possono indurre a scelte affrettate che si rivelano poi tutt’altro che vantaggiose”.

L’associazione ha anche analizzato una delle offerte recentemente presenti sul mercato, la Fixa Time 24 di Eni Plenitude, arrivando a una valutazione diversa rispetto alla convenienza reclamizzata. Codici, in particolare, richiama l’attenzione sul costo di commercializzazione e vendita e invita a confrontare il prezzo effettivo dell’energia con quello proposto da altri operatori.

“Dai nostri calcoli non risulta tra le migliori del mercato – dichiara Giacomelli –. Il costo di commercializzazione e vendita a 144 euro all’anno è elevato. L’offerta oggi è 0,1630 euro con sconto del 15% fino al 30/9 che viene 0,1373. Da domani applicando su 0,1630 il 30% sarebbe 0,115. Se prendiamo in esame altre compagnie si trovano prezzi più bassi. Ad esempio, Enel ha lanciato da aprile Digital Luce, una tariffa a prezzo fisso a 0,108. Di fronte a questi numeri, e con una corsa all’offerta acchiappa clienti che è facile immaginare sarà sempre più serrata, è fondamentale che i consumatori analizzino con attenzione i prezzi, la durata degli sconti, i termini e le condizioni delle promozioni, confrontandole tra operatore e operatore. In questo senso il Portale Offerte di Arera è un alleato prezioso”.

Bollette, cosa sta succedendo

La preoccupazione dei consumatori si inserisce in un quadro di forte volatilità dei prezzi. ARERA ha spiegato che il rincaro del quarto trimestre riflette soprattutto l’aumento dei costi di approvvigionamento dell’elettricità, legato alle aspettative sul prezzo all’ingrosso e ai valori registrati nei mesi precedenti.

Per il cliente tipo vulnerabile in Maggior Tutela, la spesa annuale nel 2026 è stimata in 665,38 euro, il 9,3% in più rispetto ai 608,72 euro del 2025. Nel dettaglio, la componente relativa alla materia energia arriva a 27,64 centesimi per kWh, mentre le imposte salgono a 4,18 centesimi.

“Questi dati mostrano quanto i conflitti in corso e l’instabilità internazionale si riflettano direttamente sui bilanci delle famiglie, a partire da quelle più fragili, che sono proprio i destinatari di questa tutela – osserva Giacomelli –. Un aumento del 37,3% in un solo trimestre è un colpo pesante per chi ha già poco margine. Servono strumenti che proteggano i clienti vulnerabili dalla volatilità dei prezzi e la massima trasparenza su come si formano i costi. Continueremo a monitorare l’andamento delle bollette e a sostenere i consumatori nella verifica delle proprie condizioni contrattuali e dei bonus a cui hanno diritto”.

Il consiglio di Codici, quindi, è soprattutto quello di non fermarsi al prezzo reclamizzato. Una tariffa va valutata considerando il costo della materia energia, eventuali quote fisse, la durata dello sconto, cosa succede quando la promozione termina e tutte le altre condizioni contrattuali. Per confrontare le proposte disponibili, l’associazione richiama il Portale Offerte di ARERA, lo strumento dell’Autorità dedicato al confronto delle offerte di luce e gas.