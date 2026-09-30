Cinque chili di hashish, mezzo chilo di cocaina e 80mila euro in contanti: arrestato un 30enne a Granarolo

Un controllo nato da un sospetto nei pressi di un’abitazione ha portato i Carabinieri a scoprire un quantitativo di droga ben più consistente di quello trovato inizialmente. È successo a Granarolo Faentino, dove nella serata di ieri, 29 settembre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno arrestato un 30enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività è partita nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. I Carabinieri hanno notato una presenza ritenuta sospetta nei pressi di un’abitazione e hanno sottoposto a controllo un 25enne italiano, anch’egli già censito nelle banche dati di polizia.

Durante la perquisizione personale e del veicolo, il giovane è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di cocaina e 7 grammi di hashish. La sostanza, secondo quanto riferito dal 25enne, sarebbe stata destinata al consumo personale. Per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, che disciplina la detenzione di stupefacenti per uso personale.

Gli accertamenti dei militari sono però proseguiti e hanno portato a concentrare l’attenzione sull’abitazione. È stata quindi eseguita una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del 30enne domiciliato nello stabile.

All’interno dell’abitazione i Carabinieri hanno trovato un quantitativo complessivo di stupefacenti composto da 5 chilogrammi di hashish, circa 500 grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana.

Durante la perquisizione sono stati inoltre trovati materiale per il confezionamento delle dosi, tre bilance elettroniche di precisione e circa 80mila euro in contanti, somma che, secondo gli investigatori, sarebbe riconducibile ai proventi dell’attività di spaccio.