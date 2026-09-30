Conase rinnova i vertici: Giovanni Giambi nuovo presidente. Nel 2025 utile oltre i 700mila euro

Giovanni Giambi, direttore generale di Agrisfera, è il nuovo presidente di Conase, il Consorzio Nazionale Sementi di Conselice, associato a Legacoop Romagna. Succede ad Andrea Dalmonte, che ha guidato il Consorzio per quindici anni, mentre Franco Michelini di Progeo è stato confermato vicepresidente.

La nomina è avvenuta all’interno del nuovo consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea dei soci che si è svolta giovedì 24 settembre. Il numero dei componenti del Cda è stato portato da 12 a 14, in rappresentanza di una base sociale che oggi conta 35 cooperative.

Oltre a Giambi e Michelini, siedono nel nuovo consiglio Paolo Rosetti (Cab Comprensorio Cervese), Lorenzo Palanca (Cab Campiano), Luca Olivieri (Cab Massari), Franco Balducci (Cab Fusignano), Valentino Castaldi (Cab Terra), Antonio Dall’Amore e Massimo Mondini (Terremerse), Graziano Salsi (Progeo), Stefano Conigli e Matteo Baldelli (Molini Popolari Riuniti), Laura Bedeschi (Apros) e Marco Lanzoni (Cab Bagnacavallo e Faenza).

Durante l’assemblea è stato inoltre presentato il nuovo direttore generale Davide Bacilieri, che succederà a Luca Bersanetti.

Il rinnovo dei vertici arriva insieme alla presentazione dei risultati economici del Consorzio. Nonostante un anno caratterizzato dalle tensioni internazionali, dalla crisi del grano duro e dal forte aumento dei costi dell’energia, Conase ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile di oltre 700mila euro e ricavi complessivi per 13 milioni di euro.

La cooperativa ha venduto circa 17mila tonnellate di seme, mille tonnellate di seme tecnico e 250 tonnellate di erba medica, nonostante le difficoltà nelle consegne di grano da parte dei soci, legate alle pesanti avversità determinate dal cambiamento climatico.

Nel corso dell’assemblea i soci e Legacoop Romagna hanno rivolto un ringraziamento ad Andrea Dalmonte, alla guida di Conase per quindici anni, e al consiglio di amministrazione e alla direzione uscenti. Il lavoro svolto in questi anni, sottolinea il Consorzio, ha consentito anche di affrontare le conseguenze della devastante alluvione del 2023, riportando successivamente l’azienda alla piena attività.

Durante la presidenza Dalmonte il Consorzio è inoltre cresciuto e si è consolidato, anche attraverso il reparto interno di Ricerca e Sviluppo, che ha consentito di presentare nuove varietà di cereali di elevata qualità.

«Il rinnovo del consiglio di amministrazione – afferma il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – è il risultato di un percorso di confronto tra le cooperative associate, condotto da Legacoop Romagna, con l’obiettivo di garantire continuità nella gestione della cooperativa e di valorizzare le persone e i lavoratori. L’obiettivo condiviso da tutti i soci, come è emerso anche dagli interventi in assemblea, è quello di rafforzare la filiera del seme legata a Conase, tenendo insieme ricerca, produzione, logistica e vendita, mutualità».

A delineare gli obiettivi del nuovo corso è Giovanni Giambi: «Conase è sempre stato un punto di riferimento e vogliamo che continui ad esserlo, specialmente ora che il settore agricolo sta affrontando un momento di grande e veloce trasformazione, a causa delle difficoltà che emergono da più parti, dal cambiamento climatico all’aumento di tutti i costi di produzione, fino alle crisi internazionali. Vogliamo continuare a lavorare per costruire un polo sementiero unitario più grande e più solido, rafforzando ancora di più la collaborazione con le cooperative socie lungo tutta la filiera: dalla ricerca alla produzione, dalla logistica alla vendita».