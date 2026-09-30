Congresso dei Giovani Democratici a Faenza, venerdì 2 ottobre il rinnovo della segreteria

I Giovani Democratici di Faenza si preparano a rinnovare i propri organismi dirigenti. L’assemblea è convocata per venerdì 2 ottobre alle 18.30 , nella Sala delle Associazioni di via Laderchi 3.

L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto negli ultimi anni e per aprire il confronto politico e programmatico della giovanile faentina del Partito Democratico.