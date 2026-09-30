Congresso dei Giovani Democratici a Faenza, venerdì 2 ottobre il rinnovo della segreteria
I Giovani Democratici di Faenza si preparano a rinnovare i propri organismi dirigenti. L’assemblea è convocata per venerdì 2 ottobre alle 18.30, nella Sala delle Associazioni di via Laderchi 3.
L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto negli ultimi anni e per aprire il confronto politico e programmatico della giovanile faentina del Partito Democratico.
I lavori si apriranno con i saluti istituzionali, seguiti dalla relazione consuntiva del segretario uscente Andrea Fortini, che traccerà un bilancio delle attività portate avanti durante il suo mandato. Seguiranno gli interventi degli invitati.
Si entrerà quindi nel vivo con la presentazione del documento politico e della candidatura alla guida della segreteria, a cui seguirà il dibattito con gli interventi delle iscritte e degli iscritti. Al termine si procederà alle votazioni per l’elezione del nuovo segretario.
La serata si concluderà con la relazione del segretario eletto, la nomina dei componenti della nuova segreteria e la discussione degli eventuali punti all’ordine del giorno.