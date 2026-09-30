Libertà di stampa|
Conselice celebra la libertà di stampa: sul palco Tomaso Montanari intervistato da Paolo Berizzi
Giovedì primo ottobre Conselice celebra il 20esimo anniversario del monumento alla libertà di stampa e alla stampa clandestina, che quest’anno si intreccia con la seconda edizione del Festival della libertà di stampa.
Dalle 10.30 in piazza Libertà di stampa si terrà la consueta cerimonia in ricordo dei martiri stampatori; interverranno il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi, il presidente dell’Osservatorio sulla libertà di stampa Paolo Berizzi, il presidente Aser Paolo Maria Amadasi, il giornalista del Quotidiano nazionale Lorenzo Guadagnucci, la giornalista e scrittrice Luciana Esposito, la segretaria generale Fnsi Alessandra Costante e la deputata Ouidad Bakkali. Nel corso della mattinata l’Aser consegnerà all’istituto comprensivo «Felice Foresti» il premio «Camillo Galba», nel 12esimo anniversario della scomparsa.
Alle 19, da parco Primo maggio a San Patrizio, prenderà il via la staffetta della legalità, camminata con arrivo in piazza Libertà di stampa.
Alle 20, sempre in piazza, si terrà il concerto con giochi di luce dell’ensemble Mariquita.
Alle 21 Paolo Berizzi intervisterà Tomaso Montanari, storico dell’arte e saggista italiano, rettore dell’Università per stranieri di Siena, collabora con numerosi quotidiani nazionali e oltre a libri di storia dell’arte ha scritto saggi sui problemi del mondo contemporaneo. Paolo Berizzi è inviato di Repubblica, dove si occupa di cronaca e politica. Da anni segue la rinascita dei movimenti neofascisti e neonazisti in Italia, tema a cui ha dedicato inchieste e libri come Nazitalia. Viaggio in un Paese che si è riscoperto fascista (Baldini + Castoldi), e per questo lavoro vive sotto scorta dal 2018.
Le iniziative sono curate dal Comune di Conselice, in collaborazione con l’Associazione stampa Emilia-Romagna (Aser), Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi), Osservatorio sulla libertà di stampa e le sezioni locali dell’Anpi.
Il calendario completo delle iniziative è disponibile sul sito www.comune.conselice.ra.it.
Il programma del festival è promosso dal Comune di Conselice, con il patrocinio della Provincia di Ravenna e dell’Unione della Bassa Romagna, con il contributo della Regione Emilia-Romagna come parte del progetto di rete «Tempo presente» finanziato dalla legge regionale 21/2023; è reso possibile dalla collaborazione di numerose realtà del territorio: Udi, le sezioni Anpi di Conselice-San Patrizio e Lavezzola, Spi-Cgil di Conselice, le associazioni Caffè delle ragazze, Canicola e Shahrazad, l’Osservatorio sulla libertà di stampa, Aser, Fnsi, Atletica San Patrizio, la cooperativa culturale e ricreativa «Paolo Fabbri», Tilt – Trasgressivo Imola laboratorio teatro, l’istituto «Alcide Cervi» e la Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Conselice. Hanno inoltre contribuito Con.Ami e la fondazione Cassa di risparmio di Ravenna (per la rassegna CivicOff).