Conselice celebra la libertà di stampa: sul palco Tomaso Montanari intervistato da Paolo Berizzi

Alle 21 Paolo Berizzi intervisterà Tomaso Montanari, storico dell’arte e saggista italiano, rettore dell’Università per stranieri di Siena, collabora con numerosi quotidiani nazionali e oltre a libri di storia dell’arte ha scritto saggi sui problemi del mondo contemporaneo. Paolo Berizzi è inviato di Repubblica, dove si occupa di cronaca e politica. Da anni segue la rinascita dei movimenti neofascisti e neonazisti in Italia, tema a cui ha dedicato inchieste e libri come Nazitalia. Viaggio in un Paese che si è riscoperto fascista (Baldini + Castoldi), e per questo lavoro vive sotto scorta dal 2018.