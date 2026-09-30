Controlli in piazza Kennedy a Ravenna: trovati coltello, scalpelli e hashish. Denunciato un uomo con capsule di “droga da sballo”

Un coltello con una lama di 20 centimetri, diversi scalpelli in metallo e 10 grammi di hashish sono stati trovati dalla Polizia durante un controllo serale in piazza Kennedy, a Ravenna. Nel corso dello stesso servizio un uomo è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di numerose capsule di Lyrica senza prescrizione medica.

L’operazione rientra nei controlli straordinari che la Polizia di Stato sta conducendo in questi giorni nel centro cittadino, in particolare nelle zone della stazione ferroviaria, dei Giardini Speyer e di piazza Kennedy. Al servizio hanno partecipato le Volanti della Questura insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Bologna.

Passando al setaccio piazza Kennedy, gli agenti hanno rinvenuto un coltello lungo complessivamente 30 centimetri, di cui 20 di lama, e diversi scalpelli in metallo di 30 centimetri. Nella stessa area sono stati recuperati anche 10 grammi di hashish, posti sotto sequestro.

Durante i controlli i poliziotti hanno poi fermato una Yamaha T-Max con a bordo due cittadini tunisini. Il mezzo è risultato privo di copertura assicurativa e di revisione, mentre il conducente era senza patente. Il passeggero, invece, non aveva documenti e per questo è stato sottoposto ad accertamenti più approfonditi.

L’uomo è stato trovato in possesso di tre blister contenenti numerose capsule di Lyrica, uno psicofarmaco che la Questura indica come utilizzato anche come “droga da sballo”, senza avere una prescrizione medica. Accompagnato negli uffici della Questura e identificato attraverso il fotosegnalamento, è stato quindi denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.